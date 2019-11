dpa

Berlin (dpa) Mit Blick auf den von der Opposition beantragten Untersuchungsausschuss zur Gedenkstätte Hohenschönhausen hat die Berliner Linke die politische Konkurrenz von CDU, AfD und FDP scharf attackiert.

Diese habe selbst eingeräumt, dass es ihr mit dem Ausschuss nicht um die Sache, sondern um Kultursenator Klaus Lederer (Linke) gehe, sagte die Parteivorsitzende Katina Schubert am Sonnabend. "Das ist erbärmlich", meinte sie auf einem Parteitag. "Umso wichtiger ist es, dass wir hinter Klaus stehen und nicht zulassen, dass parlamentarische Gremien so instrumentalisiert werden."

Der langjährige Chef der in einem früheren Stasi-Gefängnis eingerichteten Gedenkstätte, Hubertus Knabe, war im Vorjahr entlassen worden, weil er nicht entschieden genug gegen sexuelle Belästigung von Mitarbeiterinnen durch seinen Stellvertreter vorgegangen sein soll. Knabe bestreitet das. Lederer ist Vorsitzender des Stiftungsrates der Gedenkstätte. In dem Zusammenhang wurden immer wieder Vermutungen laut, Knabe sei aus politischen Gründen gefeuert worden. Lederer wies das zurück.

CDU und FDP wollen die Vorgänge nun in einem Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses beleuchten. Die AfD schloss sich dem Plan an. Lederer sagte auf dem Parteitag dazu: "Die von Verschwörungstheorien getriebene Einsetzung eines Hohenschönhausen-Untersuchungsausschusses ist für mich nicht anders zu erklären, dass einigen offenbar der Antikommunismus und der Kalte Krieg in den Köpfen immer noch wichtiger ist als ein Arbeitsklima, wo junge Frauen angstfrei arbeiten können."