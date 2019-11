BRAWO

Am 2 Anfang November ging das Team der SV Wasserfreunde Brandenburg mit zehn Sportlern der Jahrgänge 2005 bis 2010 bei den offenen Landes-Kurzbahnmeisterschaften an den Start. Insgesamt meldeten sich 313 Sportler aus 20 Vereinen. Die Wertungen erfolgten für die Jahrgänge 2007 bis 2010 jahrgangsweise, ab 2006 und älter in Gruppen: Jahrgänge 2006/05, 2004/03 und dann offen. Das bedeutete für die Wasserfreunde des Jahrgangs 2006 einen besonders harten Wettkampf, da sie sich mit dem älteren Jahrgang 2005 messen mussten.

Bei diesem Wettkampf ging es auch gleichzeitig um die Qualifikation ins Team Brandenburg für den 10-Länderkampf der Jahrgänge 2007/08 sowie den Norddeutschen Länderkampf der Jahrgänge 2005/06 an diesem Wochenende in Berlin und Hamburg.

Um sich für den 10-Länderkampf zu qualifizieren, musste man in den vier 100-Meter-Strecken sowie 200-Meter-Lagen in den Jahrgängen 2007/08 Platz 1 oder 2 im Land Brandenburg belegen. Jannik Rank (2007) schaffte das mit seinen Leistungen über 100-Meter-Brust (1:16,89 Minuten) sowie -Freistil (1:05,41); zusätzlich siegte er auch noch über 50-Meter-Brust (35,69 Sekunden) und -Freistil (29,04s). Mit diesen Leistungen sollte er sich gleichzeitig für die dort zu schwimmenden Staffeln qualifiziert haben. Mit der 100-Meter-Brustzeit belegt er zur Zeit Platz 9 in der Deutschen Bestenliste seines Jahrgangs.

Um sich für den Norddeutschen Länderkampf zu qualifizieren, standen alle Strecken ab 100 Meter zur Auswahl sowie die 50-Meter-Freistil. Hier überzeugte der Neuzugang Marie Susan Köhler (2005) auf ganzer Linie. Sie qualifizierte sich über 50-Meter-Freistil, 100-Meter-Freistil/Rücken/Schmetterling sowie über 200-Meter-Rücken. Mit ihren Leistungen über die 50-Meter-Strecken Rücken, Schmetterling und Freistil, bei denen sie auch jedes Mal siegte, sollte sie ebenfalls für die Staffeln gesetzt sein. Mit ihrer Zeit über 50-Meter-Freistil (27,32s) belegte sie sogar den 3. Platz in der offenen Wertung. Zusätzlich qualifizierte sich noch Fabienne Gericke (2005) über die 100-Meter-Brust für den Norddeutschen Länderkampf.

Auch die sieben anderen Wasserfreunde ließen aufhorchen. Sina Stippa (2007) konnte sich mit einer tollen Leistung über 50-Meter-Rücken in die Landesmeisterliste eintragen.

Folgende weitere Platzierungen wurden erzielt: Jannik Rank (2007) 5x1/1x3/1x4/1x5, Marie Susan Köhler (2005) 3x1/3x2/2x3/2x4/2x5/1x6, dazu einmal Platz 3 in der offenen Wertung, Sina Stippa (2007) 1x1/1x2/2x4/4x6, Fabienne Gericke (2005) 2x3/1x4/1x5/3x6, Robert Giese (2006) 2x3/1x5, Karla Giese (2008) 1x2/1x5/1x6, Sebastian Groth (2007) 1x5, Hannes Lewerenz (2006) 2x6, Lara Köhler (2006) 1x6.

Reichte es für die jüngste Teilnehmerin Lina Goerke diesmal nicht für eine Platzierung unter den besten sechs, so kam sie doch zu vier Bestzeiten. Insgesamt schwammen die Sportler der Wasserfreunde Brandenburg 55 Bestzeiten und acht Vereinsrekorde. Mit diesen Leistungen wurden die Erwartungen der Trainer Uwe und Heike Kussatz mehr als erfüllt.

Der Verein bedankt sich bei der Firma MHG Metallhandwerk GmbH aus Görisgräben für die finanzielle Unterstützung bei der Unterkunft der Teilnehmer, sowie bei den Eltern, die als Wettkampfrichter fungierten und damit für einen reibungslosen Ablauf sorgten, sowie den Transport absicherten.