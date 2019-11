Ulrike Gawande

Walsleben (MOZ) Der Zustand der Temnitz ist schlecht. Zu diesem klaren Ergebnis kommt das Fachplanungsbüro LB Planer & Ingenieure GmbH, das seit 2018 im Auftrag der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg das Natura 2000-Gebiet "Oberes Temnitztal Ergänzung" unter die Lupe genommen hat.

Jüngst wurden die Ergebnisse der Untersuchung der Lebensräume und Arten in dem Gebiet öffentlich in Walsleben vorgestellt. Bereits Anfang 2018 fanden erste Kartierungen der 237 Hektar großen Fläche statt, wobei die Temnitz mit 28,1 Hektar im Fauna-Flora-Habitat (FFH) liegt. Die ebenfalls untersuchten Hochstaudenfluren an der Temnitz sind 0,4 Hektar groß und die Moorwälder südlich des Bertikower Sees erstrecken sich auf 4,2 Hektar. Ihr Erhaltungszustand ist gut, solange der Wasserhaushalt gesichert bleibt. Überlegt wird deshalb, umliegende Gräben – vorerst mit Sandsäcken – zu schließen und so das Wasser länger im Moor zu halten.

35 Kilometer Flusslauf

Von September 2018 bis Mai 2019 waren Mitarbeiter des Planungsbüros im Gelände rund um die Temnitz unterwegs. Das untersuchte Gebiet erstreckt sich von Rägelin bis nach Zootzen. Das sind 35 Kilometer Flusslauf, bis die Temnitz in den Rhin mündet. Es wurden Wasserproben zur chemischen Analyse entnommen, Bauwerke im Fluss untersucht und die Unterwasservegetation bestimmt. Typisch sind für diesen Flusstyp Brunnenkresse, Wasserpest, durchwachsenes Laichkraut und Berle.

Die Untersuchungen bestätigten, dass die Temnitz viele Gesichter hat. "An einigen Stellen weist sie die typische Unterwasservegetation auf. An anderen Stellen zeichnet sich wieder ein anderes Bild: der Fluss ist begradigt, Acker reichen direkt bis an das Ufer und Wehre verhindern, dass Fische wandern", erläuterte Anne Hartmann vom Planungsbüro LB Planer & Ingenieure. Begradigungen des Flusses, Sohlevertiefungen, und zahlreiche Querbauwerke führen zu einer ungünstigen Bewertung. Größter Kritikpunkt sind die fehlenden mindestens fünf Meter breiten Gewässerrandstreifen, damit Einträge von umliegenden landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht direkt in die Temnitz gelangen.

Hinzu kommen fünf Kläranlagen, so dass die Grenzwerte der Phosphorkonzentration, außer nördlich von Rägelin, deutlich überschritten werden. Erlaubt sind maximal 0,08 Milligramm pro Liter, gemessen wurden aber 0,220 Milligramm pro Liter. Vermehrtes Algenwachstum ist die Folge, wodurch die Sauerstoffkonzentration im Fluss sinkt. So verwundert es auch nicht, dass die Kleine Flussmuschel nicht mehr gefunden wurde. "Sie braucht saubere Fließgewässer. Wir vermuten, dass der Bestand zwischen 2008 und 2013 erloschen ist", sagt Anne Hartmann.

Managementplan 2020

Bis Juli 2020 soll nun ein Managementplan für das Gebiet "Oberes Temnitztal Ergänzung" erstellt werden, mit Vorschlägen, wie auch die Temnitz revitalisiert werden kann. Einbezogen wird dabei auch das Gewässerentwicklungskonzept, das bereits 2014 für den Fluss aufgestellt wurde. Da die Europäische Union sogar mit Geldstrafen droht, sollten die Mitgliedsländer die Natura-2000- und Wasserrahmenrichtlinien nicht einhalten, kommt langsam Bewegung in die Sache. So hat das Landesamt für Umwelt bereits ein Projekt gestartet, um den Oberlauf der Temnitz südlich von Rägelin zu revitalisieren. Außerdem fördert das Land das Anlegen von Blüh- und Ackerrandstreifen.

Wichtigstes Ziel ist es jedoch, den Nährstoffeintrag, besonders aus den Kläranlagen, zu reduzieren. Landwirte sollten nach Ansicht des Naturschutzfonds möglichst auf chemische sowie synthetische Pflanzenschutzmittel verzichten und es sollte Vorgaben zum Düngen geben. Weitere Schritte wären zudem die Stärkung beziehungsweise Anbindung der Altarme der Temnitz nördlich von Walsleben und bei Garz. "Wir haben unsere Fließgewässer jahrhundertelang verändert, jetzt findet ein Umdenken statt", sagte Anne Hartmann.

Auch Ideen, wie die Kleine Flussmuschel zurück in die Temnitz kommen kann, gibt es. So will der Landesanglerverband Brandenburg für die Wiederbesiedelung wichtige Fische wie den Wirtsfisch Elritze, in deren Kiemen die Larven der Muscheln heranswachsen, in die Temnitz einsetzen. Aber erst, wenn sich dort die Wasserqualität verbessert hat.