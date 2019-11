Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Fortsetzung (vom 10./17.09.) der Stadtskizze von Oberbürgermeister Walther Ausländer (1920-26): "So viel ehrwürdige bauliche Schönheiten die Stadt bei näherem liebevollen Betrachten dem Beschauer auch bietet, ihr hervorstechendes Merkmal bildet der Handels- und Gewerbefleiß ihrer Bewohner. Mit ehrfürchtigem Staunen haftet der Blick an der wundervollen von Häusern eingeschlossenen, die Neustadt überragenden Katharinenkirche; nicht minder schön ist die stattliche Gotthardtkirche in der Altstadt und das Idyll, das die abseits vom Stadtgetriebe gelegene Paulikirche mit dem dazugehörigen Kloster und die an der Havel gelegene Johanniskirche bietet. Die beiden Rathäuser, der derb-urwüchsige Roland, eine Reihe edler Profanbauten und die altertümlichen Wehrtürme werden das Auge des Fremden und des Einheimischen immer wieder aufs neue erfreuen. Der industrielle Charackter der Stadt findet seinen Ausdruck in lebhaftem Handel und Verkehr und in regem geselligen, künstlerischem und sportlichen Leben. Die wohnlichen und gesundheitlichen Verhältnisse der Stadt sind an sich gut, allerdings durch die ungünstigen Nachwirkungen der Kriegszeit beeinträchtigt. Jedoch hat die nachteiligen Folgen einer zu starken Industriealisierung eine vorausschauende Stadtverwaltung durch die Anlegung reizvoller Promenaden auf den alten Wallanlagen und die seit den 80er Jahren begonnene planmäßige Ausgestaltung des Marienberges, der die Stadt im Norden überragend krönt, aufgehoben. Überall finden sich in reicher Fülle mit schönen Schmuckanlagen verzierte Plätze. Die schönste Abwechslung bringen aber in das Stadtbild die vielverschlungenen Läufe der Havel, an denen in reichlicher Fülle kleingewerbliche Unternehmungen, Gerbereien, Mühlen, außerdem eine bedeutende Schiffswerft und Bootsbauereien sich seit altersher angesiedelt haben. Der Beschauer sieht sich in schnellem Wechsel immer wieder vor hübsche Landschaftsbilder und lebensfrohe Stadtansichten gestellt… So verbinden sich in Brandenburg Vergangenheit und Gegenwart zu einem lebensstarken Gefüge."