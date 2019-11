Daria Doer

Birkenwerder Mathe im Rathaus? In Birkenwerder ist die Rechnung aufgegangen! Marcus Wagner, Mathematik- und Physiklehrer am Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf, erläuterte mit Begeisterung mathematische Phänomene an kleinen Basteleien und Knobelaufgaben.

Vorweg: Es ist schon ungewöhnlich, dass an einem Freitagabend 75 vorwiegend junge Leute zu einer Buchvorstellung ins Rathaus kommen. Auf dem Podium gibt es neben Beamer und Flipchart Dinge, die eher an einen Bastelnachmittag als an einen wissenschaftlichen Vortrag denken lassen: Holzplatten, Spieße, Papierbögen, Fäden und eine Flasche mit Erbsen.

Zum Aufwärmen lesen alle das kleine Einmaleins der Neun an ihren eigenen zehn Fingern ab. Marcus Wagner liefert die Erklärung, warum dieser Trick funktioniert. Verraten werden soll dies an dieser Stelle jedoch nicht. Weitere Mathetricks: An Holzplatten wird das Schiebemodell erläutert, und verknotete Fäden zeigen einen Einstieg in die Wahrscheinlichkeitsrechnung.

"Hinter Experimenten mit möglichst wenig Material kann eine ganze Menge Mathematik stecken", sagt Marcus Wagner und verweist auf sein Buch: "Sie lesen einfach, so weit Sie wollen, und können ein Erlebnis mit Mathematik haben." Dieser Weg führt sogar noch weiter: Denn nachdem das Publikum aus einem quadratischen Notizzettel ein "Goldenes Rechteck" gefaltet hat, werden enge Zusammenhänge zwischen Mathematik und Kunst klar, die schon eine lange Tradition haben und als "Goldener Schnitt" von der Architektur griechischer Tempel bis zur modernen Fotografie bekannt sind.

Bei dieser Buchvorstellung wird gelacht, gestaunt und gelernt, und es fällt Marcus Wagner nicht schwer, Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu begeistern. "Theoretisch mögen wir Mathematik gar nicht so sehr", sagt Kateryna Hanschmann, die an diesem Abend zusammen mit zwei Mitschülerinnen aus dem Wahlpflichtkurs der 9. Klassen auf der Bühne hilft. "Aber so lernen wir es auf verständliche Art und plötzlich kann man Zusammenhänge verstehen."

Wer noch mehr Mathematik im Hohen Neuendorfer Alltag erleben möchte, sei auf den Audioguide "Zahlen, Formen und Muster" verwiesen, der auf der Homepage des Marie-Curie-Gymnasiums zu finden ist. Hier wird das Verhalten von Parallelen im Unendlichen beim Überqueren der Eisenbahnbrücke zum Thema, und die Fontäne im Wasserbecken vor der Himmelspagode beschreibt eine Parabel.