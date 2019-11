Conradin Walenciak

Oranienburg (MOZ) Gehupe, Gedrängel, Gemecker – Thomas Schade setzt sich den mitunter belastenden Verhältnissen auf deutschen Straßen nun schon seit 29 Jahren tagtäglich aus. Und zwar freiwillig mehrere Stunden lang. Thomas Schade ist Fahrlehrer.

Mit Fahranfängern über Oberhavels Straßen zu fahren, ist nicht immer ein Vergnügen, berichtet der 56-Jährige. Aber nicht, weil es etwas gemächlicher vorangeht, als wenn er selbst hinter dem Steuer sitzt, oder weil seinen Schülern hin und wieder Fahrfehler unterlaufen. "Der Grund dafür ist nicht das Auto, in dem ich sitze, sondern die Autos, die hinter mir fahren", so Schade. "Ich merke es jeden Tag aufs Neue: Der gegenseitige Respekt lässt auf der Straße zu wünschen übrig."

Fahrschulschild hilft nicht

Hinter seinem Fahrschulauto wird mitunter gedrängelt, was das Zeug hält. Da schützt auch das Fahrschulschild auf dem Autodach nichts – ganz im Gegenteil. "Das macht die Sache eher noch schlimmer, weil die Erwartungshaltung vieler Autofahrer dann sofort eine andere ist." Ganz nach dem Motto: ,Das ist ein Fahrschüler. Der fährt mir sowieso zu langsam‘, verlieren viele Fahrer ihre Hemmungen und fahren besonders dicht auf. "Und dann gleich mit Lichthupe und Hupe – das kommt inzwischen alles vor", sagt der Oranienburger.

Und das, obwohl eigentlich alle wissen, dass ein Drängler für einen Fahrschüler erheblichen Stress bedeutet. "Für Anfänger ist es schon ein Erlebnis, 50 Stundenkilometer zu fahren. Viele lassen sich dann vom Drängler hochschaukeln, rutschen auf ihrem Sitz herum und gucken ständig in den Rückspiegel", berichtet Schade von seinen Erfahrungen. Er sagt seinen Schützlingen dann immer, dass sie ruhig bleiben sollen. "Einfach ignorieren", empfiehlt er. "Das ist auch ein großer Bestandteil der Ausbildung: Man muss im Straßenverkehr seine Emotionen beherrschen."

Einen Unterschied zwischen Männern und Frauen beim Verhalten auf der Straße kann der Fahrlehrer inzwischen nicht mehr ausmachen. "Früher haben Männer öfter gedrängelt", sagt er. "Doch inzwischen ist die Gleichberechtigung auch im Auto angekommen." Er wundere sich öfter darüber, wen er so alles im Rückspiegel erkennen könne. "Da sieht man dann Mütter mit ihren Kindern im Auto, die noch schnell in die Kita oder die Schule müssen."

Viel zu viel Termindruck

Schade studierte Maschinenbau an der Humboldt-Uni in Berlin, arbeitete danach als KFZ-Mechaniker – bis zur Wiedervereinigung. "Nach der Wende war es als junger Ingenieur schwierig, hier einen Job zu finden." Also entschied er sich, eine Fahrschule zu eröffnen. "Das hat funktioniert und läuft bis jetzt ganz gut."

Generell macht der begeisterte Auto- und Motorradfahrer die durchgetaktete Gesellschaft für das erhöhte Stresslevel auf den Straßen verantwortlich. "Alle müssen noch schnell irgendwohin, alle haben irgendwo noch einen Termin." Das mache sich auch bei seinen Fahrschülern bemerkbar. Diese könnten sich kaum noch auf ihre Fahrausbildung konzentrieren, weil sie so viele andere Dinge um die Ohren hätten. "Erst Schule, dann Sportverein, danach noch Musikunterricht – und irgendwo dazwischen wird dann die Fahrstunde gequetscht." Dass bei diesem Termindruck der eine oder andere Fahrfehler unterlaufe, sei selbstverständlich. "Und Drängler machen das dann nicht besser."

Schlimmeres ist seinen Fahrschülern bisher aber nicht passiert, einen Unfall gab es in der gesamten Fahrlehrer-Laufbahn Schades noch nicht. "Wer sich an die Verkehrsregeln hält und besonnen fährt, kommt in der Regel auch sicher an sein Ziel", begründet Thomas Schade das.

Er würde sich wünschen, dass sich das die anderen Verkehrsteilnehmer im Verhalten gegenüber Fahranfängern auch wieder mehr zu Herzen nehmen. "Keiner muss mir und meinem Fahrschüler beweisen, dass er besser Auto fahren kann. Das wissen wir sowieso."