Marco Winkler

Sommerfeld (MOZ) Mit elf Jahren hatte er noch keine passenden Begriffe wie Aroma und Sensorik, Nicolas Kröger wusste nur: Das Essen seiner Mutter schmeckt ihm nicht. "Eigentlich eine Überraschung, immerhin ist sie Französin", sagt er rückblickend. Als sein Opa – "Er war ein Gourmet, hat das Essen und Trinken geliebt" – merkte, dass der Geschmack seines Enkels besonders feinfühlig ist, ermunterte er ihn, seine Sinne zu schulen. Jahre später wird er von Fachmagazinen "Deutschlands Sensorik-Wunderkind" genannt. "Ich bin gut. Bei Spirituosen gibt es kaum Konkurrenz. Aber von einigen Sommeliers kann ich noch viel lernen."

Seine erste kupferne Destillieranlage war ein Geschenk zum 15. Geburtstag. "Ich habe Wein-Tetra-Paks aus dem Keller meiner Eltern destilliert." Heute reift diese materielle Erinnerung in seiner Bar "Wagemut" in Berlin. Seit drei Jahren wohnt der 29-Jährige in Sommerfeld, produziert eigenen Alkohol, kreiert Sorten für Kunden weltweit.

Nicolas Kröger hat viel zu erzählen. Das macht er auch. Ohne Punkt und Komma. Er redet schnell, verdammt schnell, springt von seiner Zeit in Hamburg über London auf die Malediven. Er hat die Welt bereist, Bars aufgebaut, seinen Geschmack entwickelt, sich in Kapstadt zum Butler ausbilden lassen. Den Faden, den er als 15-Jähriger in Schleswig-Holstein aufgriff, verliert er nie.

Schule war Folter

"Das war cool, meine Jungs haben schließlich auf den Hauspartys meine alkoholischen Experimente getrunken." Er habe sämtliche Literatur und alles übers Destillieren "durchgesuchtet". "Doch Schnapsbrenner konnte ich mit 16 Jahren, nach der Realschule, nicht werden." Schule sei Folter gewesen, Abitur kam nicht infrage. Also: Ausbildung zum Hotelfachmann in Hamburg. Mit 17 Jahren habe er schon Kollegen geschult und eine Sommelier-Ausbildung gemacht. "Wein konnte ich immerhin legal trinken."

Mit 19 Jahren ging es nach York in England. "Ich habe ein Schwarzbrenner-Imperium hochgezogen", sagt er. "Destilliert, vertickt, total abgefuckt", beschreibt er die Zeit, bevor das Hotel Ritz in London ihn abwarb. Weitere Stationen: anderthalb Jahre London, Weinbrand-Diplom in Frankreich, parallel das Image der Scotch Malt Whisky Society aufpoliert, für das One&Only-Ressort auf den Malediven gearbeitet. Mit 23 Jahren kam er im Jahr 2013 nach Berlin.

Die Lebensstationen beeindrucken und verwirren zugleich. Immer wieder verweigerte er sich offenbar selbst die Chance, Halt zu finden. "Ich halte Stillstand nicht aus, da habe ich das Gefühl, ich entwickle mich nicht weiter." Er bleibt rastlos. In Berlin hatte er den Spirituosenladen Rum Depot für einige Jahre übernommen, 2016 seine Firma gegründet. Kunden hätten im Handel nicht den Gin oder Rum gefunden, der zu ihnen passt. "Fuck it, dachte ich, dann mach ich’s eben selbst!" Mittlerweile produziert er für Rapper, in seiner Bar stehen 2 500 Spirituosen. Er schult Bundeswehroffiziere in Stil- und Formabenden und strebt fürs kommende Jahr den Titel "Die beste Spirituosenauswahl der Welt" an.

Mit seiner Ex-Frau zog er aufs Land, wurde Vater. Sesshaft geworden ist er dabei nicht wirklich. Der Liebe wegen ist er nun nach Wien gezogen, pendelt zwischen Stadt, Land und Sohn. "Ich sehne mich schon nach Routine", sagt er. Deshalb will er sich auf seine Bar und die Produktentwicklung konzentrieren.

In Sommerfeld möchte der weltgereiste Nicolas Kröger bleiben, "solange Heike hier ist". Heike Preuße ist seine Nachbarin und unterstützt ihn, füllt die Flaschen ab, verpackt sie. Sie ist sein Halt in Sommerfeld.