Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Längst sind alle Gräber der Familie auf dem Schöneicher Friedhof zum Totensonntag geschmückt. Der Tradition halber, vor allem aber, weil es Karin Griesche ein Bedürfnis ist. Das sei schon immer so gewesen, erzählt sie, auch damals, als das nahe Westberlin für die meisten Menschen in der DDR unerreichbar war.

Und dann starb Mitte der 1980er- Jahre Herta Müller, die in Karin Griesches Kindheit auch in Schöneiche zu Hause war und sich viel um das Mädchen kümmerte, wenn dessen Mutter arbeiten musste. Irgendwann siedelte Tante Herta, wie Karin Griesche die einstige Nachbarin genannt hat, in den Westen über, nach Niedersachsen. Kontakt war nun nur noch über Briefe und das Telefon möglich. Sie sei aber bis zu deren Tod 1985 immer eng mit ihrer Tante Herta in Verbindung geblieben, erzählt Karin Griesche. Beigesetzt wurde die aus Berlin stammende Herta Müller auf dem Alten Zwölf-Apostel-Friedhof in Schöneberg. Bei der Beerdigung war Karin Griesche nicht dabei. Ihre Mutter, die als Rentnerin wie in der DDR üblich in den Westen reisen durfte, vertrat die Familie.

Doch die Gedanken an Tante Herta blieben. Und Karin Griesches Bedürfnis, an ihrem Grab zu sein und es zu Totensonntag herzurichten, wurde mit den Jahren so groß, dass sie sich 1988 um eine Reisegenehmigung nach Schöneberg bemühte. "Ich habe mich erst gar nicht getraut", blickt sie zurück. "Aber ich wollte in Dankbarkeit meine Pflicht erfüllen."

Es würde nach einem Besuch von Westberlin als Begleiterin ihrer Mutter nicht die erste Reise über die Grenze sein. Doch erst mal schien es, als sollte daraus gar nichts werden. Karin Griesches Antrag wurde abgelehnt. Sie erinnert sich noch gut daran, wie bedrückt sie nach diesem Bescheid war. "Ich habe meiner Mutter gesagt ,Jetzt musst Du fahren.‘" Aber gut gefühlt habe sie sich nicht, und der Entschluss reifte, sich mit der Entscheidung nicht zufrieden zugeben. Karin Griesche schrieb erneut einen Brief in die Kreisstadt Fürstenwalde, an die SED-Kreisleitung. Das Schreiben hat sie aufbewahrt. Sie zeigt sich darin enttäuscht, dass ihr offensichtlich misstraut werde, führt ihr jahrzehntelanges Engagement bei den Schöneicher Volleyballern an. "Ich glaube, dass man mir Vertrauen entgegenbringen kann und ich somit den letzten Wunsch meiner verstorbenen Pflegemutter erfüllen kann", endet das Schreiben. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nun fiel sie positiv aus.

Bei der Ehre gepackt

"Ich glaube, ich habe sie bei der Ehre gepackt", erklärt sich Karin Griesche, die gerade ihren 80. Geburtstag gefeiert hat, den Sinneswandel. Sie habe überhaupt nicht die Absicht gehabt, im Westen zu bleiben. "Ich hatte doch mein Leben in Schöneiche!" Sie habe sich mit dem Sport, der Familie und als mithelfende Ehefrau in der Autowerkstatt ihres Mannes eingerichtet. Politik habe da keine Rolle gespielt. Anders als heute übrigens. Karin Griesche engagiert sich als CDU-Vertreterin in Gemeindevertretung und Kreistag und ist gerade in den Landesvorstand ihrer Partei gewählt worden. Am 18. November vor 31 Jahren war daran nicht zu denken, wie sie sagt. "Da bin ich mit meinem Gesteck durch den Tränenpalast. Und dann habe ich an Tante Hertas Grab gestanden und gedacht: ,Wenn Du wüsstest, wie ich das geschafft habe!‘"