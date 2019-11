Ruth Buder

Beeskow/Halle Nichts ist mehr, wie es war. Freya ist tot. Freya, die geliebte Tochter von Solveig Teske und Marco Lehmann, die Schwester von Frida, die Freundin von Charlie. Bis zum 29. Oktober waren sie noch eine glückliche Familie. Doch mit dem Tod von Freya ändert sich alles, die Zeit ist stehengeblieben. An jenem Dienstagmorgen hatte in Halle ein tonnenschwerer Laster die schutzlose Radfahrerin erfasst, mit furchtbaren Folgen. Erst wenige Wochen zuvor war die Beeskowerin in die Stadt in Sachsen-Anhalt gezogen. 90 Minuten lang ringt sie noch um ihr Leben. Doch für die junge Frau gibt es keine Rettung . Am 28. November hätte Freya ihren 20. Geburtstag gefeiert.

Seit dem Unglückstag hat sich eine tiefe Trauer und eine unerträgliche Leere über die in Beeskow lebende Familie gelegt. Was geschehen ist, übersteigt jede Vorstellungskraft. Vergangenen Sonnabend haben die Angehörigen und Freunde unter den großen Bäumen in der Waldschule Müllrose auf eine ganz besondere Weise Abschied von Freya genommen. Dort hatte Freya bis September ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr absolviert. Sie liebte es, mit Kindern kreativ zu arbeiten und ihnen die Natur nahezubringen. In der Waldschule war sie glücklich und erlebte eine wichtige Phase ihres Lebens. "Hier zu sitzen, das hätte Freya gefallen", sagt Eric Wrede, der Bestatter, in die Runde der Trauernden. Für die Begleitung in der schwersten Zeit ihres Lebens haben Freyas Eltern das Berliner Unternehmen "lebensnah" gewählt, das ganz individuelle Bestattungen anbietet, auch in den Tagen davor und danach für die Familie da ist. Sie wollten ihre Tochter nicht in einen gekauften Sarg legen und hätten es nicht ertragen, sie in einer kühlen Trauerhalle aufgebahrt zu sehen. Die besondere Persönlichkeit Freyas sollte sich auch in ihrem Abschied widerspiegeln. Deshalb baute der Vater mit Hilfe von Dirk Schulze, einem befreundeten Tischler, einen Sarg aus märkischer Kiefer. Deshalb wählten sie die Waldschule, wo Freya so glücklich war, für die Stunde des Abschieds. Deshalb fand Freya ihre letzte Ruhe unter einem Lindenbaum auf dem Beeskower Hauptfriedhof.

Es ist ein freundlicher Herbsttag, als sich auf dem Gelände der Waldschule rund 160 Angehörige und Freunde, darunter viele junge Leute, zu der Abschiedsstunde einfinden. Mit seiner warmen Stimme stimmt Freyas Freund Charlie "Somewhere over the rainbow" an, sein Bruder Franz begleitet ihn auf der Ukulele. Länger als zwei Jahre waren Freya und Charlie ein Paar. Beim Rockfestival in Polen hatten sie sich kennengelernt. Während der ganzen Zeremonie möchte er seiner Freya ganz nah sein und sitzt neben ihrem Sarg. Das helle Holz ist bunt, die ganze Familie hat den Sarg bemalt, mit Bilden, Stickern und Schriftzeichen, mit Symbolen, für die Freya gestanden hat. "If you change yourself, you change the world" (Wenn du dich selbst änderst, änderst du die Welt) ist so ein Satz, den Freya gelebt hat und leben wollte, etwas tun, nicht zusehen, mit gutem Beispiel voran.

Bestatter Eric Wrede liest Briefe vor, die die Angehörigen an die Verstorbene geschrieben haben. Sie erinnern an Freyas Geburt an einem Sonntag, von dem Glück der Eltern über das hübsche Wunschkind mit den großen Augen, von Freyas unbeschwerter Kindheit und Jugend. Sie war sehr sensibel, manchmal verträumt, mal schüchtern. Sie war behutsam und vorsichtig, aber dann auch wieder das Mädchen, das herumalbert, lacht, das sich für glitzernde Steine, Musik und Bücher interessiert. Nach der Grundschule wechselte sie zur Waldorfschule nach Frankfurt (Oder).

Im Einklang mit der Natur

Das Schnelle, das Laute waren nicht ihre Welt. Sie wollte kreativ arbeiten und begreifen durch Tun. Sie war immer zur Stelle, wenn Menschen Hilfe brauchten, sie war erzürnt über Rücksichtslosigkeit, sie lehnte Ausgrenzung und Rassismus ab. Freya wollte das Leben in vollen Zügen bewusst genießen und bewusst, das hieß für Freya immer auch, die Zusammenhänge mit der Natur zu begreifen und im Einklang mit der Natur das Glück zu finden. Für Freya waren Tiere und Pflanzen nicht einfach nur Lebewesen, sie hat sie als Wunder erkannt und hat sich sehr darum gesorgt. Als Veganerin war sie voller Ehrfurcht gegenüber allem, was die Natur hervorgebracht hat. In der Zeit an der Waldschule entwarf sie für die Umwelt-Erziehung der Kinder Plakate und schrieb ein Theaterstück. Groß war die Freude, als sie an der Grafikschule in Halle angenommen worden war. Grafikdesignerin wollte sie werden. Ihr Ziel war es, ausdrucksstarke Bildsprache zu erlernen, um die Menschen leichter zu erreichen und ihnen so ihre Werte für eine bessere Welt zu vermitteln. Gemeinsam mit Charlie und zwei Freunden bezog sie Anfang September eine WG.

Das Allerschlimmste ist passiert. Ganz sanft rieseln während der Abschiedsstunde die bunten Herbstblätter auf ihren Sarg hinab. Charlie und Frida singen gemeinsam mit einem Chor: Schlafe mein Kind, der Himmel deckt dich zu. Freya darf ihr Leben nicht mehr leben. Ihre Ideen und Werte sollen in verschiedenen Natur- und Umweltschutz-Projekten verwirklicht werden. Das wünschen sich die Eltern. Dafür wollen sie das Geld einsetzen, das bei der Trauerfeier gesammelt worden ist. Ein Logo mit dem Konterfei ihrer Tochter gibt es bereits.