So sieht es heute dort aus. © Foto: Peter Wittstock

Peter Wittstock

Rathenow Jene am 9. August 1914 abgestempelte historische Rathenower Ansichtskarte ging vom westlichen Havelland aus nach Hintermeilingen, im damals oft besungenen Westerwald. Die rückseitige Signatur "Feldpost" verriet, dass eine Woche nach der kaiserlich verordneten Mobilmachung frische Rekruten liebe Grüße aus der Heimat bekamen.

Adolf Mewes, einer der emsigen Fotografen und Verleger jener Zeit, bediente sich bei der Gestaltung der Kartenansicht eines eher seltenen Motivs: Das des Cafés und Restaurants Weber. Und wer heute an dieser Stelle auch als ortskundiger Kreisstädter ins Grübeln kommt und die Frage nach dem Standort der Lokalität stellt, der steht damit sicher nicht allein. Jenes Haus, das links die Lokalität beherbergte und rechts eine Bäckerei, stand unmittelbar westlich neben dem imposanten Verwaltungsgebäude von Nitsche und Günther, das gegenwärtig die Rathenower Stadtverwaltung nutzt. Allerdings, so Ehrenbürger Günther Thonke, nur bis zum Jahr 1920.

Familie Weber übergab Café und Restaurant. Danach bediente im Haus Dunckerstraße 3a Familie Hans Walter ihre Gäste und betrieb auch die Bäckerei im gleichen Hause mit. Typisch für Lokale und Cafes dieser Zeit waren die Möblierungen. Hohe Wandschränke, bis an die Decke, darin Biergläser und Humpen in Reihe und Glied sortiert. Im Gastraum gemütliche Tische und Stühle im Wiener Kaffeehaus-Stil, eine Tageszeitung zum Schmökern hing an der Seite.

Rechts ein bulliger Schrank mit großem Uhrenaufsatz, darunter Kaffeesorten und ein reichliches Kuchen- und Tortenangebot. In diesen noch völlig analogen Zeiten wurde sich Zeit genommen, um neuesten Klatsch und Tratsch auszuwerten. Da gab es Kommunikation pur, man saß sich gegenüber und plauderte. Wenn nichts zu bereden gab, konnten Gäste durch die großen Fenster des Cafés zumindest das Geschehen auf der Flaniermeile hautnah mitverfolgen. Ob nun Weber oder Walter, Restaurant, Café, Bäckerei, oder Sattler Liebert von nebenan, der mit dem lebensgroßen Pferd im Schaufenster, davon ist nach 1945 nichts als die Erinnerung geblieben.