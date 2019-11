René Wernitz

Rathenow (MOZ) Stasi - die umgangssprachliche Abkürzung steht für Ministerium für Staatssicherheit. Es umfasste weit mehr als einen Apparat Informeller und Hauptamtlicher Mitarbeiter auf dem Gebiet der DDR. Die Stasi darauf zu reduzieren, wäre viel zu kurz gegriffen. Denn bei ihr handelt es sich um einen der effizientesten Geheimdienste, den es jemals gab.

Etwa in den USA untersteht der Inlandsgeheimdienst FBI dem Justizministerium. Die Auslandsgeheimdienste CIA und NSA operieren unter anderen Dächern. Ähnlich verhält es sich in Deutschland. Der Bundesnachrichtendienst (BND) ist dem Bundeskanzleramt unterstellt und das Bundesamt für Verfassungsschutz dem Ministerium des Innern, für Bau und Heimat. Es handelt sich also um getrennt operierende Dienste, wo wohl mitunter die linke Hand nicht weiß, was die rechte treibt.

Straff organisiert befand sich in der diktatorischen DDR alles unter einem Dach. Das 1950 gegründete Ministerium für Staatssicherheit wurde ab 1957 von Erich Mielke (1907-2000) geleitet. Im Haus befand sich auch die für Auslandsspionage zuständige Hauptverwaltung Aufklärung (HVA). Mit ihren erfolgreichsten Zeiten ist der Name von Markus Wolf (1923-2006) verbunden. In einem Lebenslauf auf www.bstu.de heißt es über die Jahre ab 1952: "Wolfs Spionagestrategie liegt vor allem im Eindringen in die westlichen Führungszentren und dabei besonders der bundesdeutschen Gesellschaft. Seine Agenten sollen auf bürgerlichem Wege in einflussreiche Stellungen gelangen und ihre Spionagetätigkeit erst aufnehmen, wenn sie dieses Ziel erreicht haben."

Insgesamt etwa 12.000 Bundesbürger sollen seit 1949 aus und über die Bundesrepublik Informationen geliefert haben. Bekanntester Agent war Günter Guillaume (1927-1995), der wohl ab 1954 in der DDR zum Spion ausgebildet wurde. Nach einer 1956 vorgetäuschten Flucht in den Westen machte Guillaume Politkarriere und schaffte es bis ins Bundeskanzleramt in Bonn. Er wurde 1974 enttarnt.