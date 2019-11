Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die ersten Weihnachtsbäume sind schon aufgestellt worden, die Wunschzettel bei so manchem schon geschrieben. Für die Weihnachtsstimmung werden auch in der Region wieder die Weihnachtsmärkte sorgen. Für den Auftakt in Eisenhüttenstadt sorgt die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG). Zum nunmehr fünften Mal lädt der zweitgrößte Vermieter der Stahlstadt zu seinem Weihnachtsmarkt auf der Freifläche vor dem "Aktivist" ein.

Am 29. November wird es soweit sein. Das frühe Datum ist gewollt. "Da ist man noch nicht so übersättigt von dem ganzen Trubel", sagt Verena-Rühr-Bach, die Vorstandsvorsitzende der EWG, und verspricht: "Das bleibt alles wieder ganz traditionell. Bei uns wird nichts aufgebläht."

Alkohol gibt es nicht

An ein paar Buden, die sich das Wohnungsunternehmen wieder von der Fürstenberger Bürgervereinigung leiht, gibt es kleine selbst gebastelte Geschenke und etwas Süßes zum Knabbern. Auf Schmorwürstchen, Kinderpunsch und Glühwein für Erwachsene muss auch niemand verzichten. Ansonsten ist Alkohol auf diesem Markt passé. "Es soll ein Nachmittag für Familien werden", betont Verena Rühr-Bach.

Los geht es um 16 Uhr. Schluss ist gegen 19 Uhr. Immer gut gefragt, war das Ponyreiten. Das wird es auch dieses Mal geben. Genau wie die acht mal zwölf Meter große Eisbahn, die eigentlich eine Kunststoffbahn ist, aber Schlittschuhfreunden jede Menge Spaß bereitet.

Die Vorbereitungen bei der EWG laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Nach einem Arbeitstag haben sich einige Mitarbeiter beispielsweise zum Basteln getroffen. Die Ergebnisse sind beim Weihnachtsmarkt zu sehen. Andere werden zu schmecken sein. "Wir backen auch unsere Plätzchen selbst", betont die EWG-Chefin und bekommt glänzende Augen, wenn sie an die vielen Bleche denkt, die dann im Geschäftssitz ankommen und so duften, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft. "Da muss man dann immer einen großen Bogen drum machen", sagt sie.

Auch eine Kita wurde schon mit eingebunden. Die Kinder der Kita Kunterbunt haben Papiertüten mit Weihnachtsmotiven gestalte.