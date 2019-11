Bettina Winkler

Steinhöfel (MOZ) Das Schloss Steinhöfel und seine bedeutende, 45 Hektar große englische Parkanlage mit Tempel, Flussläufen, Brücken, Urnenstätten und altem Baumbestand gehört zu den schönsten Adelssitzen in Brandenburg.

Im Frühjahr hat die MOZ über den damals noch heimlichen Verkaufsstart von Brandenburger Schlössern berichtet. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und das Land Brandenburg suchen bis 2021 für zehn Schlösser, Herrenhäuser und Parks neue Eigentümer. Mit dem Verkauf wollen sie die Anlagen langfristig sichern. Schloss Steinhöfel gehört dazu. Bis 2005 wurden von der Brandenburgischen Schlösser GmbH rund 8,5 Millionen Euro für die Sanierung von Schloss und Park investiert. Was Renate Wels, ehemalige Bürgermeisterin von Steinhöfel, rückblickend als "Glücksfall" bezeichnet, was im Falle des Heinersdorfer Herrenhauses bislang leider nicht gelungen sei. Das Gebäude, das seit der Restaurierung als Hotel betrieben wird, hat 50 Zimmer, die 2500 Quadratmeter Wohnfläche bieten.

Gerüchteküche brodelt

Seitdem das Schloss Steinhöfel auf dem Internetportal Immowelt für mindestens zwei Millionen Euro zum Verkauf angeboten wird, brodelt im Ort die Gerüchteküche. Wer wird der künftige Schlossbesitzer? Welches Betreiberkonzept hat er? Oder wird es ein abgeschlossenes Privatanwesen? Heiko Westphal von der Pension Schlossremise macht sich so seine Gedanken. "Die vielen Trauungen im Schloss Steinhöfel haben internationale Gäste angezogen. Da haben auch einige bei uns eingecheckt", sagt er. In der ehemaligen Bibliothek auf dem Schlossgelände haben sich im vergangenen Jahr 116 Brautpaare das Ja-Wort gegeben, 2019 waren es bis jetzt 74 Trauungen. Die Frage, die sich Westphal auch noch stellt: Können die Steinhöfler dann noch durch den Haupteingang – gesäumt von zwei ägyptischen Sphinx – in den Park? "Der Zugang zum Park sollte so bleiben, wie er ist", wünscht sich Heidi Prüfer, Anwohnerin im Heuweg mit direktem Blick auf das Schlossgebäude.

Für Gabriela Behnke, Inhaberin des Alten Amtshauses mit Galerie und Hofcafé, ist der Zugang zum Park nicht das Problem. "Da können andere geschaffen werden. Zum Beispiel über den Berkenbrücker Weg oder von der Demnitzer Straße aus", schlägt sie vor. Viel eher macht sie sich Gedanken um die künftige Nutzung. "Wird es wieder ein Hotel mit Restaurant, muss sich der Betreiber etwas besonderes einfallen lassen. Vielleicht ein Spitzenkochteam, das auch Großstädter anlockt", sagt Gabriela Behnke. Bürgermeisterin Claudia Simon hofft, dass der künftige Besitzer die Bedeutung der Einheit von Schloss und Park als touristischen und kulturellen Anziehungspunkt erkennt und mitträgt. "Schön wäre auch, wenn die Bibliothek als Trauzimmer bleibt", sagt sie.

Fakt ist: Gemeinde und Amt Odervorland haben keinerlei Mitspracherecht bei den Verhandlungen. Voraussetzung für den Verkauf ist, dass der Käufer die denkmalpflegerischen Anforderungen erfüllt und die öffentliche Zugänglichkeit der Parkanlagen gewährleistet, heißt es auf der Internetseite der Brandenburgische Schlösser GmbH, die sich zur Zahl der Interessenten und dem Stand der Verkaufsverhandlungen auf Nachfrage nicht geäußert hat.

"Die Gemeindevertreter könnten per Beschluss eine touristische Nutzung favorisieren. Der könnte mit in die Waagschale geworfen werden", erläutert Amtsdirektorin Marlen Rost, die zu dem Thema auch auf der Gemeinderatssitzung am Montag informieren wird. Nach MOZ-Informationen soll es schon Interessenten mit verschiedenen Konzepten geben. Die Verkaufsverhandlungen seien aber noch nicht in der finalen Phase. Die für den Verkauf zuständige Hamburger Maklerfirma Engel & Völkers Schencks Land- und Forstimmobilien GmbH teilt auf Nachfrage mit, dass sie nicht befugt sei, Auskünfte zu erteilen. Evelyn und Frank John, die von Anfang an Hotelbetreiber auf Schloss Steinhöfel sind, wollen sich zu dem Thema nicht äußern.