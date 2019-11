Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Seit 2001 bringt der Biberbus Besucher aus der Stadt in die Natur. Nächstes Jahr feiert er 20-jähriges Jubiläum. Der Angermünder Tourismusverein hat kürzlich mit Partnern in einem Workshop die gerade zu Ende gegangene Saison ausgewertet und Schlussfolgerungen für die Zukunft gezogen.

Statt im Kreis um den Wolletzsee zu fahren, fuhr die Biberbahn in diesem Jahr einmal von Angermünde über Schmargendorf zu Hemme-Milch und zurück sowie von Angermünde bis Altkünkendorf. Die zweite Route führte von Angermünde über Kerkow, Blumberger Mühle und Görlsdorf nach Wolletz. "Wir haben geprüft, wie sich das auf die Fahrgastzahlen ausgewirkt hat", berichtet die Geschäftsführerin des Tourismusvereins, Johanna Henschel. "Während es im April und Mai einen leichten Rückgang gab, verzeichneten wir insgesamt bis August eine Steigerung um sechs Prozent."

Das Ziel war im vergangenen Jahr, das neue Hemme-Milch-Zentrum anzubinden. Außerdem sollte die Fahrtzeit zum Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin erhalten bleiben. "Um für Besucher attraktiv zu bleiben, soll die Fahrzeit eine Stunde und 15 Minuten nicht überschreiten. Auch das nahtlose Umsteigen auswärtiger Gäste bei der An- und Abreise ist wichtig", sagt Johanna Henschel.

Neuer Anschluss nach Wolletz

In Auswertung der Saison waren touristische Dienstleister, die an der Strecke liegen, eingeladen sowie Vertreter der Tmu GmbH, der UVG, der Stadtverwaltung und des Beteiligungsmanagementes des Landkreises. Wolletz ist als Rundparcours zum Teil nicht so gut angekommen. Festgestellt wurde,dass die Fahrzeitdichte des Biberbusses größer sein müsste. "Wenn die Linie künftig über Zuchenberg geführt wird, würde man Kilometer und Zeit sparen. Dann wäre auch der Anschluss nach Wolletz schließbar", sagt die Tourismuschefin. "Diese Linie muss öfter fahren, auch zur besseren Anbindung des Weltnaturerbes. Zwei Hin- und Rückfahrten sind zu wenig." Es soll geprüft werden, ob der Bus dann weiter bis Wolletz fahren kann.

Künftig soll der Biberbus auf der ersten Strecke nach Kerkow, Görlsdorf, Wolletz und zurück fahren. Die zweite Strecke wird zur Welterbe-Linie und verkehrt von Angermünde über Schmargendorf-Hemme-Milch-Zentrum-Zuchenberg-Altkünkendorf-Wolletz und zurück. Es gibt noch weitere Wünsche. So will Schmargendorf, dass der Biberbus auch im Ort hält. Man muss sehen, ob das von der Fahrzeit her passt.

Johanna Henschel lobt die Zusammenarbeit aller Beteiligten. Das ist ein gutes Beispiel, wie der öffentliche Personennahverkehr und touristische Angebote in Einklang zu bringen sind", sagt sie. Über die touristischen Dienstleister werde der Biberbus mit beworben, um ihn stärker auszulasten und solider zu finanzieren.

Das Ziel ist, den Biberbus weiter als Klammer in zwei Routen verkehren zu lassen. Die Fahrgastzahlen sollen durch ein gutes Marketing weiter erhöht werden. Ab 1. April 2020 startet der Biberbus dann in seine Jubiläumssaison.