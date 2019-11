Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Pssst, hier ist der Ruheraum", sagt Ute Barow. Die Leiterin der Wichern-Tagespflege zeigt auf einen schlafenden "Gast". So werden die Senioren in der Dr.-Hedwig-Hahn-Straße 1A genannt. Gemütlich zugedeckt liegt die Frau auf ihrem Sessel. Aktiver geht es dagegen im Gemeinschaftsraum zu. Während der Großteil der 18 Gäste am Tisch sitzt und mit einer Pflegerin Kakao trinkt und Windlichter bastelt, tritt Sabine Lörius ordentlich in die Pedale. "Normalerweise sitzt die 90-Jährige im Rollstuhl und kann nur noch schlecht laufen", sagt Barow. Aber mit dem sogenannten "Muktometer", einem speziellen Hometrainer, kann sie ganz alleine treten. Wenn die Fahrerin aufhört zu treten, schaltet sich automatisch der Motor ein. Zehn Minuten dauert eine Einheit, wobei durch eine Kurbel auch die Arme mitbewegt werden. Weil das Gerät nur geliehen ist, sammelt die Wichern-Tagespflege nun Spenden für einen eigenen Hometrainer. 3200 Euro kostet ein neues Gerät. "Für depressive Bewohner dient die Bewegung auch als Stimmungsaufheller", hat Barow beobachtet.

Jeder Gast kann sich die Tage aussuchen, an denen er kommt. Es gibt Senioren, die von montags bis freitags da sind, andere nur einen Wochentag. "32 Leute stehen auf der Anmeldeliste", sagt die Leiterin. Als "Pflege für mobile Senioren" bezeichnet sie ihre Arbeit mit den 62- bis 93-Jährigen.

Zwischen halb acht und halb neun Uhr morgens holen zwei Kleinbusse die älteren Damen und Herren ab. Auf das gemeinsame Frühstück folgt die Zeitungsschau. "Vorlesen mag ich am liebsten", sagt Werner Brückner. Der 81-Jährige besucht seit fünf Jahren die Tagespflege. Auch das Essen lobt er. Spaghetti, Grützwurst und Milchreis sind seine Leibgerichte. Dagegen sitzt Wolfgang Meißner lieber mit seiner Pfeife im Garten und genießt die herbstlichen Sonnenstrahlen.

Als es draußen kalt wird, kommen einige Gäste vom Spaziergang zurück. Es gibt selbstgemachten Apfelkuchen. Werden die ersten Gäste um 14 Uhr nach Hause gefahren, verlassen die letzten gegen 17 Uhr die Tagespflegeeinrichtung.

Spenden für Wichern-Hometrainer – Kontonr.: DE79 1705 5050 3000 0303 94