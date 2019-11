Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) Immer öfter springt der Landkreis Oberhavel ein, wenn ein Verstorbener kein Geld hat, oder wenn die Bestattungskosten den Hinterbliebenen nicht zugemutet werden können. In diesem Jahr hat der Landkreis bereits fast 70 000 Euro für Sozialbestattungen übernommen – das sind fast 30 000 Euro mehr als im Jahr zuvor.

Wie Kreissprecherin Constanze Gatzke auf Nachfrage mitteilt, gibt es dafür zwei Gründe: Zum einen ist die Zahl der Fälle angestiegen. Gab es im Jahr 2018 noch 26 bewilligte Sozialbestattungen, wurden in diesem Jahr bereits 33 Fälle bewilligt. Außerdem sind die Kosten für die Bestattungen gewachsen und Friedhofsgebühren teilweise angehoben worden.

Jeder Fall werde einzeln geprüft, so Gatzke. Zu den Bestattungsleistungen gehören beispielsweise der Sarg, die Versorgung des Verstorbenen, Träger zur Leichenbeförderung, Träger zur Beisetzung, die Urne und der Urnenversand, die Kühlraumnutzung, Aufbahrung ohne Dekoration, Vorbereitung und Durchführung der Trauerfeier oder Beisetzung. Auch Fremdleistungen werden übernommen. Dazu gehört der Totenschein und die Einäscherung, Blumenschmuck für Urne oder Sarg, Redner, Nutzung der Trauerhalle und ein Grabstein oder eine Grabplatte. Dazu komme Gebühren für Sterbeurkunden oder den Friedhof.

Nach Auskunft von Bestatter Torsten Tolg sorgen fast 99 Prozent der Menschen vor. "Viele schließen sogar ein Vorsorgekonto ab." Tolg führt mit seiner Frau Britta ein Bestattungshaus in Oberhavel mit Filialen in Nassenheide, Oranienburg und Sommerfeld. In diesem Jahr habe es bei ihm etwa zehn Sozialbestattungen gegeben. Meist werde im Gespräch sehr schnell deutlich, wenn ein Angehöriger nicht zahlen könne. "Doch manchmal stellt es sich auch erst heraus, wenn die Rechnung nicht bezahlt wird", sagt Torsten Tolg.

Er hat die Erfahrung gemacht, dass die Ämter sehr schnell entscheiden, wenn ein Antrag auf Sozialbestattung vorliegt. "Alle wissen: Jeder Tag kostet Geld." Er gibt meist einen Kostenvorschlag an die Behörden weiter. Es könne aber auch bis zu zehn Monaten dauern, so Kreissprecherin Constanze Gatzke.

Und was ist, wenn jemand obdachlos ist und Angehörige nicht zahlen können? Im Fall der Obdachlosen Uwe M., der im Februar tot am Oranienburger Güterbahnhof gefunden worden war, hatte eine private Initiative Geld für die Beisetzung gesammelt. "Dann muss sich das Ordnungsamt darum kümmern", erklärt Constanze Gatzke. Im Fall des Obdachlosen Uwe M. habe es aber keinen Antrag auf Übernahme der Kosten gegeben.