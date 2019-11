Redaktion

Brandenburg Als "verrückte Kapelle" im Volksmund bekannt, weist die St. Jakobskapelle an der Försterbrücke in der Wilhelmsdorfer Vorstadt noch viele, weitere interessante Merkmale auf. Besonders von Touristen wird sie als Kleinod märkischer Backsteingotik geschätzt. Ebenso ist sie für die Stadtentwicklung Brandenburgs aus sozialen und kulturpolitischen Aspekten von großer Bedeutung. Diese Facetten arbeitete Prof. Dr. Detlef Karg, Kurator der Wredow-Stiftung, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten aus den Bereichen der Architektur, Denkmalpflege und Kunsthistorie heraus und veröffentlichte diese im aktuell erschienenen Buch "Die Jakobskapelle in Brandenburg an der Havel". Am Samstag, 30. November, um 16 Uhr in der "Wredowsche Zeichenschule" stellt Karg mit seinem Autorenteam Interessierten Auszüge daraus vor. Zahlreiche wissenswerte Details über diese Kapelle, die 1892 um 11 Meter nach Westen verschoben wurde, werden in einem halbstündigen Vortrag beleuchtet. Im Anschluss können Fragen rund um die Jakobskapelle an die Experten gestellt werden. Der Eintritt ist frei.