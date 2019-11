Sandra Euent

Grünefeld (BRAWO) In einer festlichen, adventlichen Barockmusik in der Dorfkirche Grünefeld werden Mirjam und Wieland Meinhold (Weimar) am Sonntag, 1. Dezember, um 16 Uhr berühmte Werke des barocken Europa zu Gehör bringen. Aber die vorweihnachtliche Musik beinhaltet noch viel mehr: Von der vitalen Hirtenfreude künden die französischen Noëls, die italienischen und böhmischen Pastoralen auf der Orgel, oder auch die wunderschönen Variationen "Aria variata pastoralis" von Franz Xaver Murschhauser für Orgel. Darüber hinaus wird auch Großmeister G. F. Händel mit seiner "Pifa" (Hirtenmusik) aus dem Weihnachtsteil des "Messias" dabei sein. Dazu das edle Magnificat, der "Lobgesang der Maria" von Bach sowie bekannte Weihnachtslieder aus Europa. Mirjam Meinhold, Sängerin am Dt. Nationaltheater Weimar, wird neben ihrem Solo-Sopranpart auch verschiedene Flöten spielen, der Thüringer Universitätsorganist Dr. Wieland Meinhold ist an der restaurierten Gesell-Orgel zu hören.