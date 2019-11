Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Auf den Totensonntag folgen Last Christmas und Glühwein. Die Adventszeit 2019 naht. Auch in Rathenow und Umgebung werden Weihnachtsmärkte aufgebaut.

Die Blätter sind nun beinahe gänzlich von den Bäumen gefallen, die Prospekte sind bereits voll von Geschenkideen, Beleuchtungsmitteln und Weihnachtsleckereien - die besinnlichste Zeit des Jahres rückt stetig näher. Manch einer hängt vielleicht noch der warmen Sommerzeit nach und ist bei wachsendem Jahresendstress längst noch nicht in der richtigen Stimmung. Ein Weihnachtsmarkt-Besuch samt Freundetreffen, Glühwein- oder Punschschlürfen und Schlendern zwischen den Ständen könnte sicher Wunder bewirken. Auf vielen Märkten erschallen sicher bekannte Melodien aus der Dose, mitunter gibt es sogar Live-Musik von Chören.

Am kommenden Sonntag, 1. Dezember, kann bereits die erste Kerze am Kranz angezündet werden. Das Wochenende ist für Freunde regionaler Weihnachtsmärkte prall gefüllt. Am 29. November öffnet der Weihnachtsmarkt in der havelländischen Kreisstadt Rathenow - er ist bis zum 9. Dezember geöffnet.

Am 30. November finden Weihnachtsmärkte in Großderschau auf dem dortigen Kolonistenhof (13.00 Uhr), in Stechow in der Feldscheune (12.00 bis 19.00 Uhr), auf dem Dorfplatz in Bützer (17.00 Uhr), in Friesack (14.00 Uhr) und in Möthlitz statt. Zudem eröffnet die Hüttenweihnacht in Premnitz am 30. November und lädt auch am 1. Dezember, jeweils ab 15.00 Uhr, zum Besuch ein. Am ersten 1. Adventssonntag lädt ferner die Eisdiele Schwarz ab 14.00 Uhr nach Steckelsdorf auf den Weihnachtsmarkt ein.

Die Wahlmöglichkeiten an Weihnachtmärkten im Westhavelland schränken sich zum Wochenende des 2. Advents bereits ein. Am 7. Dezember laden die Rhinower zu ihrem Weihnachtsmarkt ab 14.00 Uhr ein. In Rathenow ist der Markt auf dem Märkischen Platz über das zweite Adventswochenende hinaus geöffnet.

Am dritten Adventswochenende öffnet die Waldweihnacht im Stadtwald am Ferchesarer Weg in Rathenow seine Stände (14. und 15. Dezember). Die Hohennauener kommen am 14. Dezember in ihrer Grundschule zum Weihnachtsmarkt ab 14.00 Uhr zusammen. In Premnitz öffnet der Lucke-Hof am 14. Dezember seine Türen um 11.00 Uhr zu seiner Stallweihnacht.

Am letzten Adventswochenende öffnet erstmals ein Weihnachtsmarkt in Damme - Ortsteil der Gemeinde Nennhausen. Ab 15.00 Uhr ist dieser geöffnet. Mit der Mühlenweihnacht des Optikparks in Rathenow endet die Weihnachtsmarktsaison 2019 im Westhavelland. Auf dem Mühlenhof gibt es am 22. und 23. Dezember die letzten Gelegenheiten, die Atmosphäre eines Weihnachtsmarktes zu genießen und sich für das Weihnachtsfest in eine besinnliche Stimmung versetzen zu lassen.