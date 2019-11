Großer Andrang: Karl-Dietmar Plentz schnitt den flambierten Stollen an. An seiner Seite waren Kremmen Erntekönigin Madline Fojut und Fontane (Wolfgang Trenkler). © Foto: Maren Fuhrmann

Maren Fuhrmann

Schwante Heimat aus Eis: Der Eisskulpturen-Wettbewerb unter eben diesem Motto sorgte trotz kalten Grundmaterials für warme Gedanken. Da zauberte eine Familie das Schloss Schwante in den kühlen Block, eine andere meißelte die Kirche aus dem Eis frei. Am Ende kürte die Jury Eis-Kater Max von Familie Adamzik zum Sieger. Es war der Höhepunkt des Gänsebratentags der Bäckerei Plentz in Schwante am Sonnabend.

Besonders die 1 000 ungarischen Gänsekeulen, gefüllte Bratäpfel und Glühwein lockten die Besucher auf den Dorfplatz. Neben den Genüssen konnten auf dem Regionalmarkt verschiedene Präsente wie Gestecke, Kleidung oder kleine Handpuppen erworben werden. Adventsmarktstimmung kam auf.

Vorfreude bei Bier und Stollen

Am Holzbackofen sorgten Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz und sein Team für Köstlichkeiten in und vor seiner Bäckerei. Schon von Weitem ließen sich die Besucher anhand einer Bäckerei-Plentz-Tüte erkennen. Die Zelte trugen zu einer wohlfühlenden Atmosphäre bei, und die Backwaren sowie weitere Essensstände sorgten für das Wohlergehen der vielen Besucher.

Zusammen mit einem Bier und einer heißen Wurst in den Händen konnten freundliche Unterhaltungen geführt werden. Festlich wurde es noch einmal beim Anschneiden des flambierten Stollens. Das sorgte zusammen mit dem Glühwein bereits für einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Adventszeit. "Besonders freue ich mich auf den Oberkrämer Weihnachtsmarkt am 14. Dezember", sagte Anja Gessele, die zusammen mit ihren Kolleginnen heiße Pflaumen verkaufte.

Auch bei den anderen machte sich die Adventsstimmung breit. Auf die Frage, wie sie sich auf diese besondere Zeit im Jahr vorbereiten, reagierten sie mit funkelnden Augen: "Wir kaufen Geschenke für Weihnachten und schmücken ganz viel. Und wir stellen einen Adventskranz auf", berichteten Antonia (13) und Elisabeth (9) aus Leegebruch. Ruth Lauer erzählte, wie sie sich zusammen mit ihren Enkelkindern Charlotte und Georg vorbereitet: "Ich hole meine Weihnachtspyramide heraus und stelle etwas mit ganz vielen Lichtern in den Garten."

Schwantes traditioneller Gänsebratentag sorgte also nicht nur für gut gefüllte Bäuche, sondern auch für eine immer weiter ansteigende, festliche Stimmung so kurz vor dem ersten Adventswochenende.