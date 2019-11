Bärbel Kraemer

Bad Belzig Bad Belzig ist abermals eingeladen, am ersten Advent gemeinsam zu singen. "Unser Flämingsingen wird jedoch keinen so harten politischen Anschlag wie im vergangenen Jahr haben, als es um die Rettung des Kreissitzes ging", so der Landtagsabgeordnete Günter Baaske (SPD).

In Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Belzig und der Evangelischen Kirchengemeinde St. Marien "Hoher Fläming" lädt er Menschen aus der Kur- und Kreisstadt und dem Hohen Fläming ein, sich am 1. Dezember musikalisch auf die Advents- und Weihnachtszeit einzustimmen.

Das gemeinsame Singen war im vergangenen Jahr als Protestveranstaltung unter dem Motto "Singen für einen starken Fläming" von Baaske und Leisegang aus der Taufe gehoben worden. Mehrere einhundert Menschen folgten damals der Einladung und setzten ein musikalisches Zeichen gegen die von Landrat Wolfgang Blasig (SPD) anvisierte Zentralisierung der Kreisverwaltung in Beelitz-Heilstätten. Mittlerweile ist ein Kompromiss gefunden, der nach dem Neubau in Beelitz-Heilstätten die Ertüchtigung des Verwaltungsstandorts am Papendorfer Weg in Bad Belzig vorsieht.

"Es geht um einiges. Die neuen Masterplanvorlagen lassen uns zuversichtlich aber auch sorgenvoll in die Zukunft blicken", so Baaske weiter und erklärt, dass die Arbeiten am Verwaltungskomplex in Bad Belzig jedoch erst in sechs bis sieben Jahren beginnen sollen. Dass der Neubau in Beelitz-Heilstätten für den Landrat Vorrang hat. "Das treibt uns um", waren sich Leisegang und Baaske einig.

Vor diesem Hintergrund ist mit der Fortsetzung des Adventssingen der das Signal verbunden, "Der Fläming ist wachsam und lässt sich den Kreissitz nicht nehmen".

Gesungen wird in der St. Marienkirche. Punkt 16.00 Uhr geht es los. Die musikalische Leitung liegt in Händen von Thomas Nehrkorn. Aktuell wird bereits tüchtig die Werbetrommel gerührt. Lehrer und Horterzieher in den Schulen sowie die Erzieher in den Kitas der Stadt sind gebeten, mit Schülern und Kita-Kindern die Lieder "Kling Glöckchen" und "Lasst uns froh und munter sein" einzuüben. "Das sind Lieder, die eigentlich jeder einmal gelernt hat und kann", so Baaske. Dennoch werden für all die, die nicht mehr textsicher sind, vor Ort Liedzettel bereit liegen. Er ergänzt: "Wer unser Liederbuch vom Vorjahr noch hat, möge es bitte mitbringen"."Wir bitten auch Chöre und Bläser aus der Region mit ihren Instrumenten zu kommen", ergänzt Leisegang und betont, dass entsprechend auch Notenblätter für die Bläser bereit liegen werden.

Neu an der vorweihnachtlichen Gesangsrunde ist, dass auf politische Reden verzichtet und es keine solistischen Liedbeiträge geben wird. Stattdessen steht das gemeinsame singen im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Wer sich davor oder auch danach mit weihnachtlichen Genüssen auf die Adventszeit einstimmen möchte, dem empfiehlt das Veranstaltertrio einen Besuch des zeitgleich stattfindenden Adventsmarktes auf dem Kirchplatz neben der Marienkirche. Gleichzeitig versprechen sie, dass das Flämingsingen 2020 wiederholt wird. "Wir möchten, dass sich eine Tradition daraus entwickelt", betonen Günter Baaske und Roland Leisegang.

Gesungen wird am 1. Dezember ab 16.00 Uhr in der Marienkirche in Bad Belzig, der Adventsmarkt auf dem Kirchplatz beginnt bereits um 13.00 Uhr.