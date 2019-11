Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Der letzte Sonntag des Kirchenjahres und somit vor dem 1. Advent ist stets "zur Erinnerung an die Verstorbenen" vorgesehen. So hatte es im Jahr 1816 Preußen-König Friedrich Wilhelm III. vorgegeben. Begrifflich haben sich "Totensonntag" und "Ewigkeitssonntag" durchgesetzt, inhaltlich gestärkt durch die Feiertagsgesetze aller Bundesländer. Im Land Brandenburg gilt "Öffentliche Sportveranstaltungen sind verboten (…) am Totensonntag bis 11 Uhr (…). Öffentliche Tanzveranstaltungen und Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den Schank- und Speisebetrieb hinausgehen, sind verboten (…) am Totensonntag von 4 Uhr bis 24 Uhr." Darum startet in der Regel alles vorweihnachtliche Vergnügen erst tags darauf – so auch in Brandenburg an der Havel, wo der "Brandenburger Winterzauber" mit dem Weihnachtsmarkt auf dem Neustädtischen Markt beginnt. Am Montag, 25. November, öffnet er um 11 Uhr erstmals seine Pforten, wie auch das Tor zur 600 qm großen Eislaufbahn. Bis zum 23. Dezember kann das winter-weihnachtliche Treiben genossen werden – und noch mehr "Winterzauber": so der Kunst-Handwerkermarkt der "Galerie Sonnensegel" auf dem Gotthardtkirchplatz am 30. November, der "Lebendige Adventskalender" in der Brandenburger Altstadt vom 1. bis 24. Dezember, die Brandenburger Weihnachtsbühne im Rolandsaal des Altstädtischen Rathauses vom 2. bis 20. Dezember, der Wintermarkt im Krugpark am 7./8. Dezember, die Nikolaus- und Weihnachtsmannbahn am 8. und 22. Dezember, die "Melodien zur Weihnacht" im Paulikloster am 14. Dezember sowie die Kirchenmusiken in St. Katharinen, St. Gotthardt und im Dom. Nicht zu vergessen die verkaufsoffenen Adventssonntage in der Innenstadt: 8. und 22. Dezember (jeweils 13 bis 18 Uhr).