Th. Messerschmidt

Potsdam Mittelmark (BRAWO) Wussten Sie, dass Geltow einst ein Skisportzentrum war? Dass es in den Geltower Bergen sogar Meisterschaften im Skilanglauf und in Nordischer Kombination gab? Ja sogar im Skispringen! 11 Meter Maß der Anlaufturm, was bis zum 29-Meter-Schanzenrekord reichte…

Oder können Sie sich vorstellen, dass die Cammer Tradition des "Herrentuten" – eine Weihnachtsitte die einst im Fläming weit verbreitet war – als "Immaterielles Kulturerbe" auf die Unesco-Liste gelangen könnte?

Apropos Fläming: Einzigartig ist auch die Geschichte des Grundstücks linksseits des Weges zur Reha-Klinik in Bad Belzig. Heute Zentrum für experimentelle Lebensgestaltung (ZEGG). Einst landwirtschaftlich genutzt, wurde es unter NS-Regie zum Sporterholungsheim, um "Kraft durch Freude" zu bringen. Nach dem Krieg formte der FDGB daraus eine Funktionärsschule, bis es um 1955 vom Auslandsnachrichtendienst der DDR übernommen wurde – offiziell als Zentralschule der Gesellschaft für Sport und Technik (GST), tatsächlich aber als Ausbildungsobjekt der Hauptverwaltung Aufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit…

All das und noch viel mehr, und vor allem ausführlicher, gibt der Heimatkalender für Potsdam-Mittelmark 2020 preis. Der Inhalt hält, was der Titel "Zwischen Havel und Fläming" verspricht, streift durch unterschiedlichsten Gefilde und fördert gern Bemerkenswertes zu Tage. So auch "Der Kreis Teltow und das Groß-Berlin-Gesetz", die "Gutsherrschaft in Nichel", "Hermann Thomas – Fresdorfs ‚Fontane‘" oder auch Gerda Arndts Kurzvorstellung von "Paul Pribbernow – Karikaturist aus Radewege". Autor Günter Fillies klärt auf, wo und wie viele "Ziegeleien in Götz an der Havel" bestanden haben, und Reinhold Strehlau umreißt in seinem Beitrag "Der General von Schenkenberg" recht umfassend die mit der Rochow-Familie verbundene Ortsgeschichte.

Insgesamt sind 22 Beiträge im Heimatkalender verewigt, den der Chronistenvereinigung Potsdam-Mittelmark e.V. herausgegeben hat. In ihm sind 40 Ortschronisten sowie Heimatvereine vereinigt, die sich zum Teil auch in der Autorenschaft niederschlagen. Neue Autoren für den Heimatkalender, der jährlich zum 1. Advent erscheint, sind stets willkommen. Näheres dazu in dem aktuellen 117-Seiten-Werk, das in einer Auflage von 650 erschienen ab sofort für 9,90 Euro zu haben ist – u.a. in Brandenburg an der Havel in der Wichern-Buchhandlung, in der Groß Kreutzer sowie Wiesenburger Postfiliale, im Handwerkerhof Görzke, im Heimatmuseum Deetz, in der Tourist-Info Lehnin und Bäckerei in Rädel.