Manfred Lutzens

Brandenburg an der Havel Welch eine Sensation! Der Kalender zeigte den 2. Dezember 1809 an, als in unserer Havelstadt erstmals eine Zeitung erschien. "Brandenburgischer Anzeiger" – ein Wochenblatt für alle Stände – so nannte sich jenes Druckerzeugnis, das dann immerhin bis Ende April 1945 Geschichte schreiben sollte. Geprägt von den Epochen unterschiedlicher Staats- und Regierungsformen, aber vor allem auch von vielerlei aktuellen Meldungen, Berichten, Reportagen, Informationen und Anzeigen.

Genau 210 Jahre liegen nun zurück, dass der "Brandenburger Anzeiger", wie er später hieß, seine Feuertaufe erlebte und als ein fürwahr unscheinbares, bedrucktes Papier vorlag. "In trüber, schwerer Zeit hat unser Blatt den Stab erhoben, zur Wanderung in seiner Leser Haus", erinnerten Redakteure der Zeitung zu ihrem 100-jährigen Bestehen noch einmal daran, welche Nöte und Leiden die Havelstädter während der Befreiungskriege hinnehmen mussten. "Der großen Zahl der Armen Hilfe zu schaffen", war damals eine ernste Sorge der Stadtoberhäupter Und so verfiel der Magistrat auf die Idee, ein Wochenblatt ins Leben zu rufen, "aus dessen Erträgnissen man sich nicht nur unbedeutenden Gewinn erhoffte." Daraufhin richtete der hiesige Polizeidirektor, Kriegs- und Domänenrat Bergmann am 4. November 1809 an die Königlich-Kurmärkische Regierung ein Gesuch um Erlaubnis zur Herausgabe einer solchen Schrift. Und diese Instanz war es auch, die schließlich verordnete, dass der Syndikus des Magistrats-Collegii, Thiede – ihm folgte nach nur knapp drei Monaten Lehrer Duchstein von der Ritterakademie – fortan auch der Zensur des nun seit dem 2.12.1809 herausgegebenen "Brandenburgischen Anzeigers" unterziehen solle. Parallel dazu erging die Genehmigung, insbesondere polizeiliche und andere öffentliche Verordnungen schnell publik zu machen.

So begann schließlich die hiesige Zeitungsgeschichte in der Kurstraße 7 dank jenes Blättchens, das zunächst zweimal wöchentlich erschien. Mit einem "geschickten und weltklugen Mann", dem Lehrer und Mathematicus Fischer vom Neustädtischen Gymnasium, hatte man "die Abrede getroffen", diese Anzeiger-Ausgaben zu redigieren. Erträge aus dem Verkauf von jeweils sechs Pfennigen sollten dazu dienen, die eben durch die lange Kriegszeit verarmten Bewohner zu unterstützen. Aber die erhofften Überschüsse blieben aus, es kamen noch nicht einmal die Druckkosten wieder herein. Nun wechselte das Blatt, übrigens fortan mit dem Stadtwappen im Zeitungskopf, in den Besitz der Buchdrucker-Witwe Hessenland. Vier Jahre später, 1816, erwarb der Kaufmann Jacob Justus Wiesike deren Buchhandlung samt Druckerei. Immerhin noch bis 1852 erschien die Zeitung aber im sogenannten Quart-(Quer-)format.

Nach einer "Durststrecke" – vor allem die Steuern zwangen weitgehend zum Verzicht auf einen Unterhaltungsteil, um Bekanntmachungen sowie Offerten den Vorrang zu geben –, ging es wieder spürbar aufwärts. Bedingt durch das Wachsen der Bevölkerung erhöhten sich auch die Leserzahlen deutlich. Die nun umfassendere Ausgabe erforderte entsprechende Technik. Deshalb wurde die bislang noch genutzte Buchdruck-Handpresse für stündlich 250 Exemplare bald nach Übernahme der Firma durch Johannes Wiesike von der damals geradezu sensationellen Schnellpresse abgelöst (1866). Schon ein Jahr später erschien der "Anzeiger" bereits dreimal wöchentlich. So auch mit Protokollen über Sitzungen der Stadtverordneten, mit Berichten aus der Kriminalabteilung sowie sogar von Gerichtsverhandlungen. Zunehmend verbesserten sich Inhalt und gleichermaßen der Umfang des Lokalteils. Ab 1871 gab es den "Brandenburger Anzeiger" im Großfolio-Format (25x39 cm), sein Abonnementspreis stieg um zweieinhalb auf 15 Silbergroschen (1,50 M). Drei Jahre danach erschienen wöchentlich schon vier Ausgaben. Ganz zur Freude der Leserschaft, die inzwischen verstärkt auch in den umliegenden Orten zu verzeichnen war.

In dem Zusammenhang erinnert sich der Brandenburger Herbert Stahlberg an einen Bericht über seine Urgroßmutter: "Um die Jahrhundertwende und danach (19. zum 20. Jhdt., d. Verf.) trug Emma Stahlberg aus Päwesin den ´Anzeiger` in Päwesin, Bagow, Riewend und Wachow aus. In einem Handwagen sitzend und mit den Beinen lenkend, ließ sie sich oftmals vom großen Hofhund ziehen. Sie war nur etwa 1,60 Meter groß. Da hatte es der Hund mit dem Gewicht der zustellenden Zeitungen fast schwerer als mit der schmächtigen Frau. Mit dem verdienten Geld hielt sie so manches Mal die Familie über Wasser..."

Kein Aprilscherz war es, dass die Zeitung ab 1. 4. 1877 fortan täglich erschien. Zudem nahm das Blatt den Titel "Brandenburger Anzeiger, Zeitung für Westhavelland und Zauch-Belzig" an. Außerdem wurde mit Dr. Arthur Wolff ein "besonderer Redakteur" eingesetzt. Den politischen Teil bearbeitete der Stadtsyndikus Dollo, während mit Otto York ab 1879 ein versierter Mann sowie zudem bedeutender Kenner und Forscher der Heimatgeschichte die Redaktionsleitung übernahm. Als Johannes Wiesike 1890 nach mehr als einem Vierteljahrhundert unermüdlichen Schaffens ausschied, verwies die Druckerei auf täglich 5.113 Zeitungsexemplare sowie 32 Beschäftigte. Im Vergleich dazu hatten beispielsweise 1863 sieben Mitarbeiter und Lehrlinge für 700 Stück gesorgt. Zur Technik gehörten inzwischen drei Schnell- und zwei Tiegeldruckpressen sowie diverse Hilfsmaschinen. Der 1892 eingeführten Doppelpresse folgte schon fünf Jahre später die erste Rotationsmaschine.

Gleichermaßen war es notwendig geworden auf dem Areal zwischen Kur- und Wollenweberstraße mehrere An- bzw. Erweiterungsbauten zu errichten. So entstanden im Souterrain beispielsweise geeignete Räume für die Stereotypie, Hilfs- und Gaskraftmaschinen. In zunehmendem Maße erledigte die Firma Wiesike neben den ureigenen Arbeiten für den "Anzeiger" und die Verlags-Buchdruckerei diverse Aufträge aus der sich enorm entwickelnden hiesigen Industrie.

(Teil II folgt am 1. Dezember)