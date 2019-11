Wiebke Wollek

Hennigsdorf Spiele, Bücher und Kleidung für Kinder haben am Sonnabend in der Hennigsdorfer Regenbogenschule den Besitzer gewechselt: Zum ersten Mal fand in dem Neubau am Bahndamm ein Trödelmarkt statt.

Die 30 Stände waren innerhalb kürzester Zeit vergeben. Claudia und Christian Onwurah aus Berlin-Heiligensee hatten sich rechtzeitig einen der begehrten Verkaufsstände reserviert, um die Sachen ihrer sechsjährigen Tochter anzubieten. "Nachhaltigkeit ist mir wichtig und ich mag den persönlichen Kontakt", erklärt die junge Mutter. "Und ich kann selber noch ein bisschen stöbern."

Neben privaten Verkäufen wurde auch Geld für den Förderverein der Schule gesammelt. Die Mitglieder leisten Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit über die Probleme von Menschen mit Behinderung.