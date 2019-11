dpa

Potsdam (dpa) Der Brandenburger CDU-Politiker Michael Stübgen will nach Angaben des CDU Landesverbands nach seiner Wahl als Landes-Innenminister sein Bundestagsmandat abgeben.

Am 2. Dezember sei deshalb ein Treffen mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble geplant, sagte CDU-Landesgeschäftsführer Gordon Hoffmann am Sonntag. Stübgen ist seit Mitte November Landesvorsitzender der märkischen CDU. Am 20. November war er als Innenminister der neuen rot-schwarz-grünen Landesregierung vereidigt worden.

Für Stübgen rückt dann die CDU-Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig nach. In einem Interview der "Potsdamer Neuesten Nachrichten" (Samstag) hat sie angekündigt, dann sowohl das Bundestags- als auch das Landtagsmandat auszuüben. "Es ist sicher eine große zeitliche Belastung, aber für einen überschaubaren Zeitraum", sagte sie. Das Bundestagsmandat ende - wenn es keine vorgezogenen Neuwahlen gebe - in 18 Monaten. Im Landtag wolle sie weiter ihre Arbeit machen, sagte sie. Die Diäten würden miteinander verrechnet, das regele das Abgeordnetengesetz, sagte sie.