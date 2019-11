red

Bad Belzig Die Lebensmittelausgaben gemeinnütziger Vereine in der Stadt Bad Belzig versorgen eine Vielzahl sozial und wirtschaftlich benachteiligter Menschen aus der Region. Dies ist, trotz statistisch geringerer Arbeitslosenzahlen, in immer größerem Ausmaß erforderlich. Zunehmend sind ältere Menschen, Kinder sowie Erwerbsunfähige an den Ausgaben Empfänger des Nötigsten. Auch Tiere sind in vielfältiger Weise von der Not betroffen. Um die Mindestversorgung zu gewährleisten, sind die Vereine auf Spenden von Einkaufsmärkten, privaten Haushalten und Unternehmen angewiesen, die Lebensmittel und andere Produkte zur Verfügung stellen.

Gisela Nagel und Claudia Wipfli aus der Koordinationsgruppe der Solidaritätsaktion "Weihnachten für Alle" bitten die Bürger um aktive Unterstützung. Die alljährliche Aktion wird am Sonnabend, 14. Dezember, von 8.00 bis 19.00 Uhr stattfinden. "Wie in den vergangenen zehn Jahren hoffen wir, dass durch diese erfolgreiche übergreifende Solidaritätsaktion auch an den Lebensmitteltafeln etwas weihnachtliche Stimmung aufkommt." Es beteiligen sich verschiedene Einkaufsmärkte sowie einige Läden der Innenstadt.

Die gespendeten Waren werden an einem zentralen Ort gesammelt und am Abend der Lebensmittelausgabe des Vereins für Arbeit und Leben e.V., der Bad Belziger Tafel e.V., dem Tierschutzverein Tierfreunde im Fläming e.V., dem Tierhilfe Hof Samtschnute e.V sowie dem Übergangswohnheim für die Kinderweihnachtsfeier geflüchteter Menschen und Asylbewerber zur Verfügung gestellt.