OGA

Hennigsdorf Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, sind tags zuvor Jugendliche in die Oberschule Albert Schweitzer in Hennigsdorf eingebrochen.

Gegen 16.45 Uhr, so die Polizeiangabe, sollen sich die bislang unbekannten Täter am Sonnabend Zugang zur Schule verschafft haben. Und das gewaltsam. Der Schaden belaufe sich auf mehrere Tausend Euro.

"Durch Zeugen konnte eine Gruppe Jugendlicher beschrieben werden, nach welcher gefahndet wurde", teilt die Polizei mit. Personenbeschreibungen lagen den Beamten vor. Die Fahndung verlief allerdings ergebnislos und wurde abgebrochen.

Kriminaltechniker haben den Tatort untersucht und konnten mehrere Spuren sichern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.