Silvia Passow, Sandra Euent

Havelland (BRAWO) Während an diesem Wochenende noch das Gedenken an die Verstorbenen im Vordergrund steht, beginnt am Ersten Advent offiziell die Vorweihnachtszeit. In der Region finden dann wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte statt.

So lädt am 1. Advent das Netzwerk "Made in Falkensee" unter Schirmherrschaft der Interessengemeinschaft Falkensee (IGF) erstmals zu einem stimmungsvollen Adventsmarkt in die Falkenseer Stadthalle ein. Unter dem Motto warm, trocken, kreativ und glücklich werden Künstler aus der Region an rund 40 Ständen hochwertige, handwerklich hergestellte Produkte anbieten. Während die Großen stöbern, können die Kinder in einer geheimen Bastelecke, mithilfe der Jugendlichen aus dem Jugendforum Falkensee und dem neugegründeten Verein Kunst- und Kulturforum Falkensee, ungestört an Geschenken für die Eltern basteln.

Ein Weihnachtsengel wird Weihnachtspost entgegennehmen und jeder der Briefe wird garantiert beantwortet. Die Baby- und Kinderfotografin Victoria Aurel hält die besinnlichen und fröhlichen Momente für die Ewigkeit fest. Die Biofreundinnen sorgen für weihnachtlich-kulinarische Genüsse, wer beim Glühwein gern ein bisschen fröstelt, der wird sich über das Heißgetränk und eine Bratwurst vor der Tür freuen. Empfehlung der Initiatoren: Ab 18 Uhr findet das Weihnachtskonzert der Havelsymphoniker in der Stadthalle statt.

Der Adventsmarkt des Netzwerkes "Made in Falkensee" findet am 1. Dezember von 11 bis 18 Uhr in der Stadthalle Falkensee, Scharenbergstraße 15, statt. Kontakt zum Netzwerk über E-Mail unter: adventsmarkt-fks@web.de

Doch dies ist natürlich nicht der einzige Weihnachtsmarkt in der Region. So findet am 30. November die beliebte "Angerweihnacht" in Falkensee statt, auf der sich Vereine, Schulen und Initiativen weihnachtlich präsentieren.

Schon am Freitag, 29. November, findet die alljährliche Wunschkugelaktion der IGF Falkensee auf dem Platz vor der alten Stadthalle statt. Ab 17 Uhr können hier in weihnachtlicher Atmosphäre Wünsche erfüllt werden. Der große Weihnachtsbaum wird am Donnerstag frisch geschlagen, an seinen Platz transportiert und geschmückt.

In den anderen Gemeinden der Region wird ebenfalls geweihnachtet. Es folgt eine Übersicht bis einschließlich 1. Dezember. In einer Woche gibt es dann eine neue Übersicht.

29. November:

Wunschkugelaktion der Interessengemeinschaft Falkensee (IGF), Platz vor der alten Stadthalle, Falkensee, 17 Uhr

Weihnachtsmarkt im Familiencafé Falkenhorst, Falkensee, 16.30 bis 20 Uhr

30. November:

21. Angerweihnacht, u.a. mit Puppentheater im Haus am Anger, Weihnachtsbasteln, Konzerten in der Kirche (14 und 17 Uhr), Am Falkenhagener Anger, Falkensee, 10 bis 17 Uhr

Weihnachtsmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz in Dallgow-Döberitz, 14 bis 18 Uhr

Wichtelmarkt und Baumschmücken, an der Dorfkirche, Seeburg, 14 bis 17 Uhr

Weihnachtsmarkt an der Freilichtbühne, Ketzin/Havel, ab 14 Uhr, Feuerwehr mit Gulaschkanone ab 12 Uhr vor Ort

Weihnachtsmarkt in Tremmen

Weihnachtsbaum schmücken an der Dorfkirche in Paretz, 15 Uhr

Weihnachtsmarkt rund um die Kirche am Karl-Liebknecht-Platz in Elstal, 15 bis 19 Uhr

Weihnachtsbaumfest am BBS in Priort, 10 Uhr

Weihnachtsmarkt mit Ständen und leckerem Essen, um die Kirche in Paulinenaue, ab 14.30 Uhr

30. November & 1. Dezember:

Weihnachtsmarkt im kreativ e.V., in der Scheune und im Vereinshaus, Kunsthandwerk, Handarbeiten aus Stoff, Wolle und Papier, Kerzen, Bücher, Bastelangebot für Kinder, Dorfstraße 7, Schönwalde-Dorf, 14 bis 18 Uhr

1. Dezember:

Adventsmarkt an und in der Autobahnkirche Zeestow, ab 13 Uhr, Andacht ab 14 Uhr

Weihnachtsmarkt in Zachow

Erster Indoor-Weihnachtsmarkt in der Stadthalle Falkensee, 11 bis 18 Uhr

Familienweihnachtsmarkt u.a. mit Bastelstraße, Verkaufsständen und Kaffeetafel, im und um das Dorfgemeinschaftshaus Falkenrehde, ab 14.30 Uhr