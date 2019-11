Stefan Adam

Schwedt Aus der Haft wird ein 45-jähriger Mann vor den Strafrichter geführt. Für ihn kein ungewohnter Ort, denn schon mehrfach musste er sich hier wegen Vergehen verantworten, die hauptsächlich mit Alkohol und lockeren Fäusten verbunden waren. Seit einigen Monaten sitzt er bereits hinter Gittern, nachdem Berufungsverhandlungen vor dem Landgericht keinen Erfolg hatten. Die Staatsanwaltschaft hatte Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben, weil er einen anderen Mann im Streit eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Das Opfer erlitt dabei erhebliche Verletzungen.

Zum Tatgeschehen machte der Angeklagte kaum Angaben, da er sich an den genauen Ablauf nicht mehr erinnern konnte. Zwei Zeugen sollten Klarheit in den Tatablauf bringen, doch diese glänzten zur Hauptverhandlung mit Abwesenheit. Ein neuer Prozesstermin wäre die logische Folge gewesen, doch die Juristen sahen eine andere Lösung, die der Verteidiger anregte. Er schlug die Einstellung des Verfahrens im Hinblick auf die bereits rechtskräftig ergangenen Urteile vor, da sein Mandant ohnehin längere Zeit in Haft verbringen muss. Der Angeklagte hat laut Bundeszentralregister 23 Vorstrafen. Freiheitsstrafen wurden schon mehrfach verbüßt. Und da der Mann gegen Bewährungsauflagen verstieß, wurden zwei Bewährungsverurteilungen von 14 und 12 Monaten durch die Staatsanwaltschaft widerrufen. Dazu kamen zwischenzeitlich noch zwei weitere rechtskräftige Urteile wegen Körperverletzungen, die mit jeweils 17 Monaten Haft geahndet wurden. "Die Körperverletzung ist gesamtstrafenfähig im Hinblick auf die bereits ergangenen Urteile. Die Tat fällt bei der Strafzumessung kaum höher ins Gewicht", begründete der Richter seine Entscheidung und stellte mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung das Verfahren ein. Der Angeklagte wurde in Handschellen zurück ins Gefängnis gebracht. Knapp fünf Jahre darf er da noch logieren.