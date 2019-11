BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Montag, 25. November, findet das dritte und vorerst letzte Werkstattgremium zur Entwicklung des Packhofgeländes statt. Im Anschluss wird auch die Öffentlichkeit dazu gebeten. Der Moderator des Werkstattverfahrens, Prof. Nagler, wird die Arbeit zusammenfassen, präsentieren und Nachfragen beantworten. Alle Interessierten sind ab 19.30 Uhr in den Ratskeller im Altstädtischen Rathaus eingeladen.