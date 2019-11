MOZ

Schönwalde (MOZ) Bei einem Unfall auf der L 30 am Ortsausgang Schönwalde ist am frühen Sonntagmorgen eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 5.15 Uhr mit ihrem VW Polo in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch den Aufprall geriet der Wagen sofort in Brand. Ersthelfer konnten die Frau nicht mehr aus dem Fahrzeug retten. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum Unfallopfer und zur Unfallursache.