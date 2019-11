MOZ

Wendisch Rietz (MOZ) Unbekannte sind in der Nacht zu Sonnabend in die Räume einer Firma für Forst- und Gartengeräte in der Dahmsdorfer Straße in Wendisch Rietz eingebrochen.

Die Täter hebelten dazu die Eingangstür zum Geschäftsbereich auf, meldete die Polizeidirektion Ost am Sonntag. Sie entwendeten einen Tresor mit darin gelagertem Bargeld sowie Postunterlagen aus der Poststation. Kriminaltechniker suchten am Tatort nach Spuren der Täter. Eine Anzeige wurde aufgenommen.