MOZ

Tiefensee (MOZ) Eine betrunkene Autofahrerin ist in der Nacht zum Sonnabend auf der B 158 mit ihrem Opel gegen einen Alleebaum geprallt. Der Unfall passiert rund zwei Kilometer hinter Tiefensee in Richtung Werneuchen. Ein Atemalkoholtest bei dem Unfallopfer ergab einen Wert von 1,19 Promille. Laut Polizei stand die 21-Jährige außerdem unter dem Einfluss von Amphetaminen. Rettungskräfte brachten die verletzte Frau ins Krankenhaus Berlin-Buch. Am Auto und am Baum entstand ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro.