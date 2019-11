MOZ

Ostprignitz-Ruppin Ein 27-Jähriger meldete sich am Samstagmorgen bei der Polizei. Er hatte sich am Freitag mit dem Zug verfahren und war in Rheinsberg gelandet.

Dort traf er auf Personen, die ihn zu einer Feier eingeladen haben. Aufgrund seines Alkoholkonsums dort verlor der Mann das Gedächtnis und wachte am Sonnabend in einem Schuppen auf – ohne Telefon, Brieftasche, Basecap und Schuhe.

Durch Zeugen gelang es der Polizei, Licht ins Dunkel zu bringen: Demnach war der 27-Jährige bei der Party eines 15-Jährigen an der Paulshorster Straße in Rheinsberg. Er geriet mit dem Gastgeber in Streit und wurde von dem Jugendlichen geschlagen und getreten. Seine persönlichen Gegenstände hat der Mann im Anschluss verloren. Schuhe und Basecap konnten noch gefunden werden. Der Rest blieb verschwunden.