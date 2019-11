An mehreren Stellen konnten Besucher Schatten- spiele machen. Teils entstanden so tolle Formen und Farben auf den durchscheinenden Wänden. Das nutzten viele Gäste als Fotomotiv. Mehr Bilder gibt es im Internet auf www.moz.de. © Foto: Eckhard Handke

Eckhard Handke und Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Etwas Geschiebe und Gedränge mag Neuruppins bekanntester Sohn in seinem Jubiläumsjahr zwar gewohnt sein. Dass sich aber an einem Freitagabend so viele Menschen am Neuruppiner Fontanedenkmal tummeln, ist doch eher ungewöhnlich.

Grund für den Andrang war eine Installation von angehenden Lichtdesignern der Hochschule Wismar. Sie hatten sich dieses Mal das Denkmal und das Areal drumherum für ihren Workshop ausgesucht.

Cornelia Lambriev-Soost begleitet die Besuche der Lichtdesigner in der Stadt nun schon seit vielen Jahren. Sie war im Nachgang der Veranstaltung froh, dass so viele Interessierte am Freitagabend vorbeigeschaut haben: "Wir hatten wirklich sehr, sehr viele Besucher", sagte sie. Wie viele Gäste es genau waren, lasse sich aber schwer sagen. Das Gelände war von allen Seiten frei zugänglich. Daher strömten die Menschen auch aus allen Richtungen in die Parkanlage rund ums Denkmal. Vor allem die interaktiven Angebote seien laut Cornelia Lambriev-Soost gut angenommen worden. So konnten die Gäste Fotos schießen, Schattenspiele testen oder wurden anderweitig in die Installation einbezogen.