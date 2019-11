Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Sonnabend hat die Kreissynode des Evangelischen Kirchenkreises Oderland-Spree zum 13. und letzten Mal vor der Neuwahl im Winter 2020 im Fürstenwalder Dom getagt.

Ein besonderer Höhepunkt war beim Eröffnungsgottesdienst die feierliche Begrüßung von fünf neuen Gemeindepädagogen. Unter anderem wurde für die Region Eisenüttenstadt Juliane Cadden (41) für den Dienst gesegnet. Die Mutter von zwei Kindern ist in Eisenhüttenstadt geboren und hat seit August einen Stellenanteil für die Arbeit mit Kindern und Familien mit Schwerpunkt in der Region Eisenhüttenstadt.

Sie hat eine Ausbildung als Arzthelferin absolviert, war zwei Jahre in Irland als Childcare-Minder. Zurück in Ziltendorf ist sie als Verwaltungsmitarbeiterin bei einem Dienstleister für soziale Einrichtungen tätig. Außerdem lehrt sie als Gastdozentin an der Schule für Gesundheitsberufe in Eisenhüttenstadt Englisch.

Ehrenamtliche Tätigkeit

Ehrenamtlich war sie schon in der Evangelischen Kirchengemeinde Ziltendorf bei der Christenlehre, im Kindergottesdienst und beim Krippenspiel tätig. Anfang 2019 übernahm sie die Vertretung einer erkrankten Kollegin. Seit September ist Juliane Cadden in der gemeindepädagogischen Ausbildung beim Amt für kirchliche Dienste in Brandenburg.

Die Kreisbeauftragte für die Arbeit mit Kindern und Familien, Barbara van der List-Pestner, zeigte sich erfreut, dass alle gemeindepädagogischen Stellen inzwischen wieder besetzt sind. Drei Arbeitsstellen waren wegen Ruhestand frei geworden, unter anderem auch ist in der Region Eisenhüttenstadt mit Mirella Schulz.