Beruhigendes Gurren: Allein 109 Tauben konnten am Wochenende vom Publikum in Fehrbellin bestaunt werden. © Foto: Holger Rudolph

Holger Rudolph

Fehrbellin Wer am Wochenende in Fehrbellin den Saal der Gaststätte "Fehrbelliner Hof" betrat, wurde mit lautem Krähen, reichlich Gurren und ein bisschen Geschnatter begrüßt. Das hatte einen guten Grund. Der Rassegeflügelzüchterverein 1956 Fehrbellin hatte zu seiner großen Jahresendschau eingeladen.

Der stellvertretende Vereinsvorsitzende Stefan Knapp freute sich über die große Beteiligung der Züchter: "Bei uns gibt es heute 109 Tauben, 26 Zwerghühner, 17 Großhühner sowie insgesamt zehn Enten und Gänse zu sehen." Die Vereinsschau sei auch diesmal wieder Höhepunkt und krönender Jahresabschluss im Züchterleben. Gut 300 Besucher sahen sich die domestizierten Vögel an. Unter den Neugierigen waren auch viele Kinder. Manche von ihnen staunten nicht schlecht, wie groß so eine Gans doch ist, wenn sie fast direkt vor einem steht und richtig schöne blaue Augen hat.

Vier Jugendliche im Verein

Immerhin vier Jugendliche gibt es in dem insgesamt 32 Mitglieder zählenden Verein. Der Altersdurchschnitt liegt allerdings trotzdem bei 60 Jahren. Die fleißigen Züchter konnten sich am Wochenende über eine Vielzahl von Auszeichnungen freuen. Die wichtigsten fünf sind jene vom Landes- und Kreisverband sowie der Bürgermeister-Pokal. Mit dem Landesverband-Ehrenpreis wurde Horst Obarowski für seine Texaner-Tauben geehrt. Gleich zwei Kreisverbands-Ehrenpreise gehen an Alexander Brock. Er wird für seine Luchstauben sowie die großen Grauen Pommerngänse ausgezeichnet. Ein weiterer Ehrenpreis des Kreisverbandes geht an Klaus Wildberg für seine Weißen Kingtauben.

Ivonne Dreger freute sich sehr über den Bürgermeister-Preis für ihre Elsässer-Gans. Vor acht Jahren hatte sie mit der Rassegeflügelzucht begonnen. "Wir sind sehr tierlieb", sagte die Züchterin auf die Frage nach der Motivation für dieses Hobby. Ihr Ehemann habe bereits als Jugendlicher Geflügel gezüchtet und sei schon seit 25 Jahren Vereinsmitglied. Irgendwann habe auch sie selbst großes Interesse an der Rassegeflügelzucht gefunden.

Hobby seit Kindertagen

Auch Vorstands-Vize Knapp hatte bereits in der Kindheit eine Vorliebe für die Kleintierzucht entwickelt. Tauben seien es seinerzeit bereits gewesen. Zwischendurch hatte er wegen beruflicher und privater Vorhaben wenig Zeit für das Hobby. Doch seit 2009 ist er wieder voll dabei. Die Texaner-Tauben haben es ihm angetan. 90 Exemplare davon hält er. Er lächelt. Nein, zu viele seien das nicht. Es sei einfach beruhigend, den Vögeln zuzuschauen. So etwas entspanne ungemein und sei ein angenehmer Gegensatz zur Hektik, die es manchmal im Alltagsleben gebe.

Einmal im Monat treffen sich die Fehrbelliner Züchter. An jedem ersten Dienstag im Monat sind sie ab 19 Uhr im "Fehrbelliner Hof" zu finden, um über die neuesten Zuchterfolge zu sprechen und sich bei Bedarf auch gegenseitig Ratschläge zu geben. Ab und an finden außerdem noch Kartenabende statt. Wer meint, vielleicht Mitglied werden zu wollen, könne vollkommen unverbindlich mal bei einem der Treffen vorbeischauen, empfiehlt Knapp allen potenziell Interessierten.