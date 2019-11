Holger Rudolph

Neuruppin "Wir müssen mehr streiten und auch unseren Kindern Streitkultur beibringen", forderte der deutsch-israelische Psychologe und Autor Ahmad Mansour vor 60 Zuhörern, darunter viele Lehrer, Psychologen und Soziologen, am Freitagabend im Museum Neuruppin nach fast zweieinhalbstündiger Diskussion. Vier Personenschützer sorgten dafür, dass der in Sozialen Medien vielfach vor allem durch Islamisten bedrohte Freigeist offen sprechen konnte.

Die Veranstaltung wurde vom Verein Esta Ruppin gemeinsam mit dem Bündnis für Brandenburg organisiert. Esta-Geschäftsführerin Christiane Schulz hatte die Gesprächsleitung. Grundlage für den Abend war Mansours 2018 erschienenes Sachbuch "Klartext zur Integration. Gegen falsche Toleranz und Panikmache". Integration von Migranten bedeute immer, dass diese in Deutschland ankommen, erklärte Mansour. Entgegengesetzt wirke, dass im Westen Berlins in den 1970er- und 1980er-Jahren Wohnbezirke fast nur mit Ausländern besiedelt wurden und in anderen Bereichen fast nur Deutsche lebten.

Falsch ist es nach Mansours Auffassung auch, dass sehr viele Schulen nur von Kindern sehr gut verdienender Eltern wie Ärzte und Unternehmer besucht werden. Auf staatlichen Schulen aber würden oft überwiegend Kinder von Hartz-IV-Empfängern und von jungen Migranten unterrichtet werden. Der Staat habe dafür zu sorgen, dass es auch an staatlichen Schulen derart interessante Angebote gibt, dass kaum noch jemand sein Kind auf eine elitäre Privatschule schicken will.

Aufgabe des Staates

Der Staat müsse bemerken und einschreiten, wenn Mädchen zwangsverheiratet oder vom Ehrenmord bedroht werden. Migranten hätten sich wie jeder Deutsche an das Grundgesetz zu halten. Mansour: "Integration ist in erster Linie eine Bringschuld der Zugewanderten." Doch möge sich auch jeder Deutsche darum bemühen, seine ausländischen Nachbarn oder Mitschüler zu integrieren. Das Gespräch zu suchen, Kontakt zu pflegen und miteinander kultiviert verbal zu streiten, sei ein guter Weg. Bei alledem müsse beachtet werden, dass keine Gesellschaft unbegrenzt integrieren könne. Mansour: "Eine Million Flüchtlinge im Jahr sind zu viel."