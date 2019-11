Eva Maria Lubisch

Seelow, Manschnow (freie Autorin) Die 6. Adventsausstellung vom Gartencenter Blumen-Sprockhoff gestaltete sich am Sonnabend zu einem kleinen Volksfest mit einem umfangreichen kulturellen Angebot für die ganze Familie in Seelow.

Geschäftsmitinhaberin Ilona Maaß betonte "Wir sind dabei, Events zu schaffen, die für alle schön sind. Aber ohne Freunde und Bekannte geht es nicht. Nur gemeinsam können wir etwas bewegen." Sie lobte den Chor Parents & Friends, der kurzfristig für erkrankte Musiker einsprang und mit seinen Liedern das begeisterte Publikum im bis auf den letzten Platz besetzten Festzelt unterhielt. Die vier Mädchen vom "Girlsclub" stimmten mit dem Lied "Frohe Weihnacht... " schon mal in die beginnende Weihnachtszeit ein.

Fröhlich und mitreißend präsentierten die Models mit Ute Reiche eine bunte Wintermodenschau. Danach sang sich Schlagersternchen Nicole Freytag in die Herzen der Gäste. Moderator Hartmut Sommer stellte diese Veranstaltung unter das Motto "Wir sind Seelower und darauf sind wir stolz. Wir sind aus gutem Holz!"

Mit der Pferdekutsche im Galopp, geführt von Guido Gesche und den Weihnachtsmann sowie aufgeregten Kindern an Bord, ging es bis zum Kreisverkehr und zurück. Zuckerwatte, gebrannte Mandeln und ein kleines Kettenkarussell ließen die Kinderherzen höher schlagen. Gesunde Öle von der Mühle gab es bei Martin Lubisch.

23.000 Weihnachtsterne

Bereits zum 16. Mal hatten viele Fans der Weihnachtssterne die Qual der Wahl. In einer temperierten Halle vom Gartenbaubetrieb Fontana in Manschnow bot Geschäftsführer Klaus Henschel mit seinen Mitarbeitern 23 000 Stück Weihnachtssterne in achtunddreißig Sorten und vielen Farbschlägen an. Als Neuheit ist die Farbe gelb, sowie die neue Sorte "Mouse" mit runden Blättern im Angebot, informierte Produktionsleiter Markus Gläser. Tipps und Ratschläge für die weitere Pflege der Sterne gab es auch vom Chef Henschel persönlich an die neuen Stern-Besitzer. Die große Auswahl von Dekoration und originellen Adventsgestecken präsentierte sich den vielen Kunden auf langen Tischen im Eingangsbereich. Wunschgestecke fertigten die Floristinnen innerhalb kürzester Zeit. Knackige Apfelsorten und Obstsäfte konnte man bei Haik Schulz aus Rathstock erwerben.

Mit Weihnachtsliedern umrahmte der Oderbruchchor die Veranstaltung. Fleißig und mit Geduld bastelten Karin Finsel und Simone Rost mit den kleinen Besuchern Eulen aus Kiefernzapfen sowie Eulengesichter als Weihnachtsbaumanhänger.