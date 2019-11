BRAWO

Brandenburg Zum letzten Heimspiel der ersten Halbserie der Tischtennis-Verbandsliga empfängt der TTC Post Brandenburg den Hohen Neuendorfer SV. Diese Begegnung findet bereits an diesem Sonnabend (23. November) in der Halle an der Pariser Straße statt. Nach den letzten zwei Siegen und einem Unentschieden wollen die Havelstädter auch dem Tabellenvierten Paroli bieten. Die Begegnung beginnt um 14 Uhr.