dpa

Potsdam (dpa) Mit Glühweinduft, Krippenspielen und Lebkuchen wollen wieder viele brandenburgische Weihnachtsmärkte Besucher in die Innenstädte locken.

Am Montag öffnet in der Landeshauptstadt Potsdam auf dem Luisenplatz und in der Brandenburger Straße der große "Blaue Lichterglanz"-Markt.

In Cottbus wird traditionell zum Start ein sieben Meter langer Weihnachtsstollen angeschnitten. Die Stände sind dort rund um die Fußgängerzone und den Altmarkt verteilt.

Die Besucher des "Budenzaubers" in Brandenburg/Havel erwartet im historischen Stadtkern wie jedes Jahr eine 20 mal 18 Meter große Eisbahn.