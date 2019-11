MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit Spezialtechnik haben Mitarbeiter der Stadtwirtschaft am zurückliegenden Sonnabend, ab 6 Uhr, die Weihnachts-Lichterketten in der für den Fahrzeugverkehr gesperrten Eisenhüttenstädter Lindenallee angebracht.

Schon am Mittag gab es wieder freie Fahrt. Bis zum 5. Januar bleiben die leuchtenden Fest-Boten nun hängen. Dann werden sie demontiert. Auch dazu wird die Fahrbahn erneut für einige Stunden komplett gesperrt sein. Am Dienstag wird auch der Weihnachtsbaum geliefert, der wieder auf dem Platz neben der ehemaligen Backhütte stehen soll. Er kommt diesmal von einem Grundstück aus Neuzelle. Auch an anderen Stellen werden heute und morgen Tannebäume aufgestellt.