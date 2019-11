Auf dem Hochsitz: Christoph Naß bei der Jagd, seiner ersten als neuer Stadtförster in Bad Freienwalde. 25 Jäger und 25 Treiber waren am Sonnabend dabei. Und das Oderland Echo. © Foto: Nadja Voigt

Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Mal sehen, wie es läuft", sagt Christoph Naß und steigt ins Auto. Und fährt von der Köhlerei in den Wald, die Schützen anstellen. Er zeigt den Jägern, auf welche Hochstände sie können. Er selbst nimmt auf einem neuen, umgeben von Buchen, Platz. Am Rande des Stadtforstes. Auch im nebenliegenden Revier wird, wie noch zu hören sein wird, an diesem Tag gejagt. Sowie in zwei weiteren. "Lieber einmal alle, als wenn die Tiere ständig Stress bekommen", findet der 40-Jährige. Auch sei die Streckenerwartung dadurch höher.

Seit 1. Februar ist Naß, der in Bad Freienwalde aufgewachsen ist, Stadtförster der Kurstadt. Die Jagd gehört – neben dem Waldumbau aber auch der Baumpflege im Stadtgebiet – mit in sein umfangreiches Aufgabengebiet. Und er hatte gleich zu Beginn seiner Amtszeit angekündigt, auch auf diesem Gebiet tätig zu werden. Denn auch dabei geht es um Wirtschaftlichkeit. Die Jäger kaufen die erlegten Tiere, der Rest wird vermarktet.

Stadtförster selbst Jäger

Christoph Naß hat sein Gewehr, einen Drilling, geschultert und nimmt auf einem Hochsitz Platz. Dann heißt es warten. Bis die Treiber sich in Bewegung gesetzt haben. Mit Reden und Rufen, nicht aber schreiend und kreischend, betont Naß, sollen sie sich durch den Wald bewegen. Mitunter sind auch Hunde dabei.

"Drückjagden finden grundsätzlich im Herbst statt", erklärt der erfahrene Jäger. Bereits 1997 als Jugendlicher machte er seinen Jagdschein. Erstens ist im Herbst alles "frei" – Rotwild, Damwild, Reh- und Schwarzwild – und zweitens ist das meiste Laub schon von den Bäumen gefallen. Nicht unwesentlich, wenn man einen guten Schuss platzieren will. Und darum geht es schließlich auch: Das Tier mit einem Schuss zur Strecke zu bringen.

Und da fällt der erste. Dann passiert wieder lange nichts. "Es ist mir fast ein bisschen ruhig heute", lacht der Jagdleiter. Und wird später von einem anderen Jäger erfahren, das dieser gar kein Wild gesehen hat. Dann fallen kurz hintereinander Schüsse. "Da schießt jemand auf eine Rotte", erklärt Naß auf dem Hochsitz. Und hat dann selbst Schwarzkittel im Visier. Wie zuvor schon zwei Rehe, die jedoch zu sehr in Bewegung waren.

Zufrieden mit der Strecke

Was für ihn eine gute Jagd ausmacht? "Als allererstes, das nach der Jagd alle Schützen und Treiber wieder da sind", antwortet Christoph Naß. Außerdem müssten die Abläufe stimmen. Und schließlich könne man eine gute Jagd natürlich auch immer an der Strecke festmachen.

Das ist auch am Sonnabend im Stadtforst Bad Freienwalde so: Mit 18 Sauen und drei Stücken Rehwild zeigt sich der Jagdleiter am Ende des Tages zufrieden. In der Köhlerei werden sie, der Tradition gemäß, als Strecke aufgereiht. Nach und nach kommen immer mehr Jäger und Treiber. Und essen gemeinsam, am Feuer sitzend. Währenddessen sitzt Christoph Naß über Kartenwerk gebeugt und diskutiert mit anderen Jägern, wo eventuell noch Nachsuchen stattfinden müssen.