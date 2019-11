Eckhard Handke

Alt Ruppin Seit etlichen Jahren organisiert Anke Jahn, die in Alt Ruppin ihr Friseurgeschäft führt, einen besinnlichen Wintermarkt. Auch am Sonnabend, eine Woche vor der Adventszeit, besuchten wieder viele Familien aus Alt Ruppin und der Region die Stände auf dem Hofgelände in der Breiten Straße 51 auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken.

Schon am Eingang grüßte eine Schneekönigin die Gäste, und der Duft von Glühwein und Köstlichkeiten vom Grill machte Appetit. Der Stand mit Grillwurst, Kürbissuppe und Grünkohl war umlagert. Aber auch das Kuchenangebot sowie frische Waffeln waren gefragt. So gestärkt machte das Schlendern an den Ständen mit handgefertigten Geschenkideen – wie selbst gestrickte Wollsocken, Schals und Mützen von Dagmar Ruhnke – bei besinnlichen Klängen gleich noch mal so viel Spaß.

Bei der Krangener Autorin Christl Damerow konnten die Besucher Kinderbücher mit Geschichten der Biberbande sowie ihr neuestes Werk "Bittersüßer Nachtschatten" erwerben. Ein Autogramm gab es auf Wunsch dazu. Am Stand der Spicebar-Manufaktur Gewürzküche aus Berlin deckten sich die Gäste mit Bio-Gewürzen und Gewürzmischungen ein. Auch eine Tombola mit vielen Gewinnen und wenigen Nieten, für die es aber immerhin sogar einen Trostpreis gab, wurde veranstaltet. Für die jüngsten Besucher war eine Bastelecke eingerichtet.