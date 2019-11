Berlin (NBR) Ein Parteitag ist einerseits so etwas wie ein wärmendes Lagerfeuer. Die Delegierten strömen aus der ganzen Republik zusammen, um sich wieder aufzuladen für den Kampf um die Wähler.

Ein Parteitag ist andererseits eine große Verkaufsshow: Eineinhalb Tage lang große Bühne für maximale Werbung in eigener Sache. Und ein Parteitag ist natürlich eine gigantische Arbeitssitzung, bei der in mehr oder weniger ausführlichen Debatten die inhaltliche Aufstellung geklärt werden sollte. Das alles kostet, nebenbei bemerkt, eine Stange Geld. Für die CDU stellt sich nun also die Frage, ob sich der Aufwand für das Treffen in Leipzig gelohnt hat. Um es gleich zu sagen: Die zehntausende Euro waren nicht die beste Anlage aller Zeiten der Christlich Demokratischen Union Deutschlands.

Die Lagerfeuergeschichte dürfte noch am besten funktioniert haben, es wurde viel geklatscht und ordentlich gefeiert. In Sachen Reklame gelang es zumindest, den Supergau zu vermeiden; sich nämlich vor aller Öffentlichkeit in der Führungsfrage zu zerlegen. Das Gesicht der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer unmittelbar nach ihrem eineinhalbstündigen Redeeinsatz ließ allerdings ahnen, wie viel Kraft das gekostet hat. Geklärt ist die Personalaufstellung in der Partei nicht, zumal sich der Bayer Markus Söder mit einem fulminanten Grußwort wieder ins Bild geschoben hat.

Geklärt sind allerdings auch die Sachfragen nicht – und das ist ein Problem für die Partei, die in großen Buchstaben proklamiert, die "starke Mitte" des Landes zu sein. Ein Beispiel, das an den meisten Zuschauern vermutlich komplett vorübergegangen sein dürfte: die Quote. Schon optisch präsentierte sich die CDU im Plenarsaal mal wieder als Versammlung überwiegend männlicher Anzugträger, auch wenn auf der Bühne mit Ursula von der Leyen, Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer gleich drei Alpha-Frauen hintereinander auftraten. Die Vorsitzende selbst beklagte, dass 20 Prozent Frauenanteil in der Bundestagsfraktion eindeutig zu wenig seien. Doch daraus folgte – nichts. Der Antrag der Frauen Union, die Partei mittelfristig zur Parität zu verpflichten, wurde ohne weitere Aussprache in eine Kommission verwiesen. Weder die Fürsprecher(innen) noch die Gegner trauten sich in die offene Debatte.

Beispiel Außenpolitik: Dass die Welt aus den Fugen sei, wurde in zahlreichen Reden beklagt. Und jetzt? Die CDU applaudierte der Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben, müsste allerdings dringend klären, wo sie die nötigen Milliarden zusammensparen will. Beispiel Parteiflügel: Wenn AKK gegen das Auftreten von konservativen und liberalen Gruppierungen in der CDU wettert, bekommt sie in etwa denselben Applaus wie ihr Konkurrent Friedrich Merz, der ebenjenen Flügelorganisationen kurz darauf ausdrücklich "ihren Platz" in der CDU zuspricht. Was denn nun? Dass eine Volkspartei irgendwie alle mitnehmen will, ist nur zu verständlich. Doch ohne ein paar solide Festlegungen lassen sich irgendwann weder ein Lagerfeuer anheizen noch ein Wahlkampf betreiben.

leserbriefe@moz.de