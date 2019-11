Berlin Nun also Kolumbien: Der nächste lateinamerikanische Unruheherd beginnt zu brodeln.

Und der konservative Präsident Ivan Duque reagiert wie seine mit ihm verbündeten ideologischen Amtskollegen zuvor in Chile oder Ecuador: Schuld seien ausländische Extremisten, die Proteste unterwanderten und steuerten. Wahrscheinlich ist an der These sogar etwas dran – angesichts der orchestrierten Gewalt am Ende eines von einer breiten Zivilgesellschaft getragenen, überwiegend friedlichen Protests.

Doch die Probleme liegen viel tiefer. Ähnlich wie der "Sozialismus des 21. Jahrhunderts", der sich in vielen lateinamerikanischen Ländern nur noch mit brutaler Repression an der Macht halten kann, fehlen auch dem lateinamerikanischen Konservatismus die Antworten auf drängende Fragen in der Sozial-, Umwelt- und Sicherheitspolitik. Es ist kein Wunder, dass die Menschen auf die Straße gehen – egal, ob sie von Links oder von Rechts regiert werden. Sie fordern endlich Antworten, die ihnen die alten Ideologien nicht geben können. Ausgerechnet in Bogota gibt es nun einen Gegentrend.

In der Millionenmetropole gewann mit Claudia Lopez jüngst erstmals eine pragmatische Politikerin der Grünen den Bürgermeisterposten. Ermüdet von den ewigen gleichen Metaphern der linken und rechten verbalen Brandstifter, suchten sich die Kolumbianer eine Problemlöserin. Erfüllt sie diesen Anspruch, hat Duque bald eine mächtige Gegenspielerin. Eine neue politische Kraft, die den Etablierten Druck macht, wäre in der aktuellen Krisensituation nicht das Schlechteste. Die alten Herren von Links- und Rechtsaußen hätten dann Zeit für eine inhaltliche Erneuerung.