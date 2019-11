Christian Heinig

Werneuchen (MOZ) Die Fraktionen von UWW/BVB, Linke, SPD und CDU der Stadtverordnetenversammlung Werneuchen haben die AfD-Fraktion in einer gemeinsamen Erklärung aufgefordert, Andy Habermann als Vorsitzenden des Ausschusses für Bauen, Stadtentwicklung und Ordnung unverzüglich abzuberufen und durch ein anderes Fraktionsmitglied zu ersetzen. Sie reagieren damit auf Habermanns Einstufung als rechtsextrem durch den Brandenburger Verfassungsschutz.

"Herr Habermann ist nach seinem Verhalten bei der letzten Stadtverordnetenversammlung, bei der er nicht bereit war, sich für seinen im Internet getätigten, die Opfer verhöhnenden Kommentar zu der rechtsterroristischen Tat von Halle zu entschuldigen, als Stadtverordneter und Ausschussvorsitzender und damit als Repräsentant Werneuchens nicht mehr tragbar", heißt es in der am Sonntag verbreiteten Erklärung. Darüber hinaus habe der Brandenburger Verfassungsschutz Habermann eindeutig als rechtsextrem eingestuft. "Es besteht kein Anlass, an dieser Einstufung zu zweifeln. Alle genannten Beobachtungen sind öffentlich im Internet und in den sozialen Medien nachzuvollziehen", begründen die Fraktionsvorsitzenden Frank Kulicke (UWW/BVB), Alexander Horn (Linke), Germaine Keiling (SPD) sowie der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, Oliver Asmus, ihre Forderung. Zugleich legen sie der AfD-Fraktion nahe, Habermann aus ihren Reihen auszuschließen. "Die AfD Werneuchen sollte nicht den Eindruck entstehen lassen, dass rechtsextreme Positionen bei ihr einen Platz haben."

Bereits am Sonnabend hatte als erste Fraktion UWW/BVB mitgeteilt, sie lehne "eine Zusammenarbeit mit Extremisten jeglicher Art ab".

Habermann, der die Vorwürfe des Verfassungsschutzes zurückwies, meldete sich selbst zu Wort. Auf der Facebook-Seite der Band "Wutbürger", deren Gründer und Sänger er ist, heißt es, ganz Mediendeutschland würde die Band "an den Pranger" stellen. Und weiter: "Ja, wir nehmen den Status ‚rechts‘ gerne an. Was wir aber vehement ablehnen, ist die Einstufung auf rechtsextremistisch." Auf seiner eigenen Facebookseite notierte er: "Die Band Wutbürger kämpft für ein Land und eine Gesellschaft von 2019, nicht aber für ein Deutschland von 1945. Keine Liedzeile, kein Wort von uns hat je etwas anderes suggeriert."

Ausschuss tagt am Dienstag

Der Brandenburger Verfassungsschutz hatte in einer Mitteilung erklärt, die Band von Habermann würde sich offen zum Nationalsozialismus bekennen. In einem Musikvideo der Band sei zu sehen, dass der Gitarrist die Wörter "Blut" und "Ehre" auf seinem Unterarm tätowiert habe. "Blut und Ehre" war die Losung der Hitler-Jugend und ist verboten. Auch die Kleidung der Bandmitglieder weise laut des Nachrichtendienstes eine Verbindung zum Rechtsextremismus auf.

Die nächste Sitzung des Ausschusses, dem Habermann vorsteht, findet am Dienstag um 19 Uhr im Konferenzsaal des Rathauses Werneuchen, Am Markt 5, statt.