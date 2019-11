Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Oktober teilte die Sparkasse mit, dass sie mit Wirkung vom 2. März 2020 die Geschäftsstelle Fröbelring in Eisenhüttenstadt mit der in Fürstenberg vereint.

Das Personal aus dem Fröbelring zieht nach Fürstenberg, um von dort aus die Kunden weiter bedienen zu können. Das wiederum erfordert den Umbau dieser Geschäftsstelle. Über die Umbauarbeiten und was das für die Kunden bedeutet, darüber sprachmit Mathias Schenke, stellvertretender Direktor Privat- und Gewerbekunden.

Herr Schenke, wann genau beginnt der Umbau und was bedeutet dieser für die Kunden in Fürstenberg?

Die Arbeiten zur Neugestaltung starten am diesem Montag und sind so umfänglich, dass wir die Geschäftsstelle inklusive SB-Bereich vorübergehend schließen müssen. Die Kunden werden über gesonderte Aushänge informiert. Die Wiedereröffnung ist für Februar 2020 geplant. Bis dahin steht unseren Kunden die Geschäftsstelle Fröbelring bzw. natürlich auch jede andere Geschäftsstelle unserer Sparkasse zur Verfügung. Unsere Kunden bitten wir um Verständnis.

Was genau passiert in Fürstenberg?

Wir werden vor allem die Geschäftsräume im Erdgeschoss umbauen. Der Servicebereich wird völlig neugestaltet. Zudem werden wir unseren Kunden im Erdgeschoss zukünftig fünf Beraterräume bieten, statt aktuell zwei. Auch der SB-Bereich wird dann im neuen Outfit und mit neuem Zugang wiedereröffnet. Dort wird es weiterhin zwei Geldautomaten, einer davon mit Einzahlfunktion, und einen Kontoauszugsdrucker geben.

Die Maßnahmen sind ja nicht unerheblich. Wie hoch sind die Kosten?

Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund 600 000 Euro.

Was genau verfolgt die Sparkasse mit der Neueröffnung der Geschäftsstelle in Fürstenberg?

Mit der Zusammenlegung der Geschäftsstelle am Fröbelring mit der in Fürstenberg wollen wir die Beratungskompetenzen und -kapazitäten in diesem Bereich von Eisenhüttenstadt bündeln und erhöhen. Deshalb wird das Personal vom Fröbelring nach Fürstenberg ziehen, weshalb auch die vorher beschriebenen Umbau-Maßnahmen vorgenommen werden.

Am Fröbelring wird es weiterhin einen SB-Bereich geben?

Dort steht unseren Kunden ab März 2020 weiterhin ein SB-Bereich mit einem Geldautomaten und einem Kontoauszugsdrucker zur Verfügung.