Carola Voigt

Schwedt (MOZ) Nach einer vierstündigen, nervenaufreibenden Anreise mit Baustellen, Staus und hoher Verkehrsdichte kamen die Schwedter zwei Minuten vor der angesetzten Wiegezeit in Eibau an – perfektes Timing.

Die Oderstädter gingen mit einer Veränderung im Vergleich zum letzten Heimauftritt in den Wettkampf. Simon Darville, Heber der dänischen Nationalmannschaft, erhielt einen Einsatz für das TSV-Team und zeigte mit 125 kg im Reißen und 162 kg im Stoßen, dass er für 100 Punkte gut ist. "Sollten weitere Einsätze für ihn folgen, wird er sich steigern müssen", so das Fazit von Teamchef Jan Schulze.

Jon Luke Mau, der erst vor zwei Tagen aus dem Trainingslager des deutschen Nationalteams aus Japan zurück kam, zeigte starke sechs Versuche. Mit 108 kg im Reißen und 142 kg im Stoßen bewies er, dass er einer der Leistungsträger des Teams ist.

Kein guter Tag für Sandra Krause

Sandra Krause erwischte einen rabenschwarzen Tag. Schaffte sie noch im letzten Wettkampf vor einer Woche zum ersten Mal 100 Relativpunkte, gelangen mit 54 kg im Reißen und 74 kg im Stoßen jeweils nur die Anfangsversuche, die mit nur 85 Punkten honoriert wurden.

In der zweite Gruppe begann Martin Adler. "Er wirkte etwas müde vom harten Training in Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften in 14 Tagen, konnte aber fünf Versuche gültig gestalten", so Schulze. Mit 127 kg (Reißen) und 148 kg (Stoßen) blieb er jedoch hinter den Erwartungen.

Ken Fischer schaffte 135 kg im Reißen, scheiterte nur knapp an 140 kg. Diese wären neue Bestleistung für ihn gewesen. 160 kg, 167 kg und 172 kg brachte er im Stoßen zur Hochstrecke, was neue Bestleistung für ihn bedeutete. Für seinen bärenstarken Auftritt belohnte er sich und das Team mit 135 Relativpunkten.

Robert Oswald schaffte mit 150 kg im Reißen einen Saisonbestwert. Im Stoßen brachte er 180 kg ins Protokoll. "Hier ging nur der letzte Versuch mit 184 kg daneben", freute sich Schulze.

Das Fazit von Schulze: "Die Vorstellung unseres Teams wies Licht, aber auch Schatten auf. Schön war aber zu sehen, dass wir noch Reserven haben."

Der Gastgeber Eibau versuchte erwartet stark mit einer Saisonbestleistung im Rücken, den Schwedtern besonders im Reißen das Leben schwer zu machen, hatte aber letztlich nichts entgegenzusetzen.

Durch diesen Sieg gegen den unmittelbaren und bis dahin ungeschlagenen Kontrahenten der Gruppe C rückt der TSV Blau-Weiß Schwedt auf Platz 1, hat sogar noch einen Wettkampf weniger, als die SG Fortschritt. "Unsere Zielstellung, zum Jahreswechsel oben zu stehen, ist erreicht", so Schulze abschließend.